Un ancien officier de gendarmerie Seref Ates (Sheref Atesh) soupçonné dans l’assassinant de Hrant Dink tué hier soir à Düzce

Selon le journal turc Cumhuriyet le 11 mars dans la soirée dans la vile de Düzce (Turquie) un inconnu à bord d’une voiture a ouvert le feu sur l’ancien officier de la gendarmerie turque Seref Ates (Sheref Atech). Les passants ont aussitôt alerté les pompiers mais les médecins ont constaté la mort de S. Ates. Ce dernier était accusé d’être impliqué dans l’assassinat du journaliste arménien Hrant Dink devant les locaux de son journal « Agos » à Istanbul. Sheref Ates était soupçonné de se trouver près des lieux du crime et d’avoir eu des liens avec les commanditaires et l’assassin. Arrêté, il fut libéré en 2017 et son procès se poursuivait.

Après l’assassinat de cet officier de gendarmerie, le mystère s’épaissit encore davantage sur l’assassinat de Hrant Dink et notamment sur les commanditaires du crime…

Krikor Amirzayan