Conférence : Le nationalisme kurde, le génocide des Arméniens et sa reconnaissance au CPA de Valence par Ozcan Yilmaz

Conférence au Centre du Patrimoine Arménien de Valence vendredi 13 mars à 20h.

Avec Ozcan Yilmaz, enseignant-chercheur, Université de Genève

La « question arménienne » joue un rôle fondamental dans l’émergence et l’évolution d’un nationalisme kurde. Mais elle est aussi une raison de son échec lors de la dissolution de l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, différents mouvements, intellectuels, organisations et municipalités kurdes débattent et acceptent leur responsabilité dans le génocide des Arméniens et des Assyriens. Ainsi, la conférence reviendra sur les relations arméno-kurdes, l’impact de la question arménienne sur l’émergence et l’évolution du mouvement kurde et sur les possibilités et limites d’une reconnaissance du génocide dans cet espace.

Entrée libre