Aurore Bruna sur la liste de Martine Vassal à Marseille : « C’est dans mon ADN d’être une femme d’engagement »

Les 15 et 22 mars prochains, les Français seront appelés aux urnes pour procéder au renouvellement des conseils municipaux. Ces élections, fondamentales pour la vie quotidienne, le sont aussi pour le mouvement associatif, tant sur le plan communal que national, étant donné leur impact sur la composition future du Sénat. À ce titre elles intéressent doublement les Français d’origine arménienne engagés pour la défense de leur culture, de leur mémoire au niveau local, mais également politique.

Des personnalités d’origine arménienne se présentent à cette échéance municipale. Aurore Bruna est militante de la cause arménienne depuis plus de 10 ans, ancienne présidente et vice-présidente du CCAF Sud, membre de l’Ugab Marseille, auteure de l’ouvrage L’accord d’Angora de 1921, théâtre des relations franco-kémalistes et du destin de la Cilicie aux éditions du Cerf, qui a remporté le trophée littéraire 2020 des NAMdans la catégorie Histoire. Après des études à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, elle est devenue professeure certifiée d’histoire et géographie dans un collège REP (Réseau d’éducation Prioritaire) de Marseille. Elle s’engage aujourd’hui aux côtés de Lionel Royer-Perreaut sur la liste de Martine Vassal, dans les 9e et 10e arrondissements de Marseille, à l’occasion des élections municipales. Nous l’avons questionnée sur ce nouveau défi politique.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Comment se présente politiquement la situation dans votre secteur ?

Aurore Bruna : Le 5e secteur de Marseille, aux portes du Parc national des calanques, regroupe les 9e et 10e arrondissements de Marseille où l’on retrouve entre autres, les quartiers de Saint Loup, Saint Tronc, Sainte Marguerite, Mazargues, le Cabot, Sormiou … C’est le 2e secteur le plus peuplé de la ville (132 052 habitants) qui s’étend sur 74km², où les questions de mobilité et d’environnement sont prégnantes.

En 2014, Guy Teissier menait la liste UMP et gagnait ce secteur au second tour avec 51, 44% des voix. Suite à la loi sur le cumul des mandats, c’est Lionel Royer-Perreaut, son bras droit et également binôme de Martine Vassal au Conseil départemental, qui devient maire de ce secteur. C’est un maire très actif, il se présente à la tête d’une équipe renouvelée, mêlant société civile et expérience politique. Le principal adversaire dans ce secteur semble être le Front national.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Quelles sont les trois propositions prioritaires de votre programme ?

Aurore Bruna : Martine Vassal a construit son programme en s’entourant de nombreux experts, en écoutant les Marseillais qui ont contribué, via leurs propositions en ligne. Son projet est efficace, cohérent et répond aux préoccupations des Marseillaises et des Marseillais. Il s’articule autour de quatre axes majeurs : PROTEGER, RESPIRER, TRAVAILLER et PARTAGER.

A l’intérieur de ces 4 axes, toute une série de mesures pragmatiques sont développées au niveau de la propreté, des transports avec la prolongation du tramway, du métro.

L’environnement est également au cœur du projet avec la création de promenades vertes et la réduction de la place de la voiture en centre-ville. La sécurité avec, entre autres, la proposition de tripler le nombre de policiers municipaux… Des grands projets sont également présentés avec l’extension du parc Borély et la rénovation de la Timone.

Avec ma sensibilité d’enseignante, je parlerai forcément du « plan Charlemagne » (sur le modèle de celui qu’elle avait conduit au département) pour les écoles, où après un audit sans concession, tout sera mené pour garantir l’épanouissement des enfants et former les citoyens de demain.

Et c’est dans cette même logique que l’actuel maire des 9e et 10e arrondissements Lionel Royer-Perreaut construit son programme. Il poursuivra son travail de proximité avec notamment une focale sur le développement des pistes cyclables, l’amélioration de la mobilité. Contre la délinquance, il continuera sa lutte qui a déjà porté ses fruits. Enfin, le projet du renouveau de l’hôpital Sainte-Marguerite sera au centre des préoccupations. Je soutiendrai ces projets notamment ceux touchant aux écoles et à l’environnement, deux sujets qui m’animent.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Qu’apportera à Marseille la victoire de votre candidate à la mairie ?

Aurore Bruna : Marseille est une ville magnifique, son potentiel est incroyable. Elle a besoin qu’on libère ses énergies et qu’on révèle ses talents. Martine Vassal a une vision pour ce territoire, elle préside le Conseil départemental et la Métropole Aix-Marseille-Provence et sait donc les défis que doit relever Marseille pour ses habitants, pour affirmer sa position de deuxième ville française et pour rayonner sur la Méditerranée. Elle connait ses dossiers, c’est une femme de terrain, elle l’a amplement prouvé durant ses mandats. Elle saura faire bouger les lignes, améliorer le bien-être des Marseillais et faire de Marseille une ville propre, sécurisée, attractive et solidaire !

Nouvelles d’Arménie Magazine : Qu’est-ce qui vous a poussé à présenter votre candidature ?

Aurore Bruna : C’est dans mon ADN d’être une femme d’engagement, j’aime m’impliquer pour la collectivité. Je suis enseignante dans un collège REP, je vois les difficultés au quotidien des familles et des élèves notamment ceux des catégories socio-professionnelles les plus en difficulté.

Par la transmission de ma mère, je suis militante dans la défense de la cause arménienne que ce soit par mon engagement associatif depuis plus de dix ans que par ma formation d’historienne où j’ai travaillé sur le génocide des Arméniens et présenté mon mémoire de Master 2 sur l’accord d’Angora. En revanche ça a été un grand pas de passer du monde associatif au monde politique, j’ai la cause arménienne chevillée au corps et je veux poursuivre nos combats sur la pénalisation du négationnisme comme sur la reconnaissance de l’Arstakh. Loin de tout communautarisme, c’est en tant que Française que je défends cette cause humaniste, qui est celle de la justice. Je continuerai notamment mon projet de mettre en place d’une formation à destination des professeurs de l’Education nationale sur « Comment enseigner le génocide des Arméniens ? ». C’est une proposition que j’avais portée lors de mon mandat au CCAF Sud et que j’avais présentée à l’Education nationale lors d’un colloque organisé à Paris par Vincent Duclert (historien et inspecteur général de l’Éducation nationale) dans le cadre de la mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse qu’il préside.

C’est en militant pour ces combats que j’ai rencontré la députée Valérie Boyer fidèle alliée de la cause arménienne qui a largement prouvé son engagement en portant la loi de pénalisation de la négation du génocide des Arméniens et le député Guy Teissier fervent défenseur de la loi de 2001 où la France reconnait le génocide des Arméniens et qui préside aujourd’hui le cercle d’amitié France-Arstakh. Martine Vassal a toujours été présente sur ces combats. Des liens de confiance se sont noués et c’est naturellement que j’ai rejoint son équipe, sur la liste de Lionel Royer Perreaut. C’est un maire à l’écoute de ses administrés, il donne tout son sens à la définition d’un élu de proximité. Je me sens donc dans une équipe de gens compétents et engagés pour l’avenir de Marseille et le bien être des Marseillais.

Toujours dans cet esprit d’engagement et d’implication qui est le mien, j’ai eu envie d’apporter mon énergie, ma contribution au projet pertinent présenté par Martine Vassal et son équipe. Marseille est une ville qui m’habite au quotidien, qui a un potentiel fabuleux et qui a connu de grandes améliorations. Il reste encore du chemin à parcourir, c’est pourquoi je me suis engagée auprès d’elle, car j’admire la femme courageuse, compétente et déterminée qu’elle est. Son projet m’a convaincue : c’est pour moi, le meilleur choix pour Marseille.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Avez-vous croisé des électeurs d’origine arménienne ? Et comment cela se passe-t-il en particulier lorsqu’ils ne sont pas de votre bord politique ?

Aurore Bruna : Forcément, j’en croise beaucoup, ils connaissent mon travail et sont heureux de voir que ma génération s’implique. Lorsque j’en croise qui ne sont pas de mon bord ça se passe très bien également parce que la richesse est dans la diversité et le débat d’idées politiques est sain. Il donne tout son sens à l’exercice démocratique.