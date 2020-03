L’Arménie a enregistré 3 cas de personnes atteintes par le coronavirus

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian vient d’indiquer sur sa page facebook que l’Arménie comptait 3 personnes atteintes par le coronavirus. Selon Nikol Pachinian « il s’agit de deux citoyens arméniens de 45 et 27 ans et d’un italien de 51 ans qui travaille en Arménie. Tous trois sont venus d’Italie ». Le Premier ministre arménien affirme que les services sanitaires d’Arménie isolent ces personnes afin de protéger les autres personnes du contact. Mais les le gouvernement arménien n’a pas interdit les vols depuis l’Italie tout comme de France, d’Autriche et d’autres pays de l’Union européenne. Pour l’Italie ce sont les compagnies aériennes qui ont arrêté les vols vers l’Arménie. Selon Nikol Pachinian les 3 personnes affectées par le coronavirus se portent bien.

Krikor Amirzayan