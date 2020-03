Groupe de travail sur le cadre futur de la coopération décentralisée avec l’Artsakh : Une première rencontre entre les maires de Bourg-lès-Valence, de Valence et le représentant permanent en France de la république d’Artsakh



Lors du dîner annuel du CCAF (Conseil de coordination des Associations Arméniennes de France) qui s’est tenu le 29 février dernier, le chef de l’Etat s’est prononcé sur les chartes d’amitié entre les collectivités territoriales de France et d’Artsakh (Haut-Karabagh).

Le président de la République a ainsi proposé la création d‘un groupe de travail conduit par les ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur « avec les collectivités qui le souhaitent » pour réfléchir au cadre futur de la coopération engagée ou à venir entre les collectivités des deux pays, France et Artsakh.

Cette initiative vient à la suite de la série de contentieux dont ont fait l’objet – injustement – une douzaine de collectivités françaises ayant noué des chartes d’amitié avec l’Artsakh depuis 2014.



Volontaires pour mener à bien cette réflexion, les maires de Bourg-lès-Valence et de Valence, Marlène Mourier et Nicolas Daragon, ont accueilli, ce mercredi 11 mars 2020, Hovannès Guevorkian, représentant permanent en France de la république d’Artsakh.

Cette rencontre était destinée à rappeler l’amitié entre les Bourcains, les Valentinois et les Artsakhiotes, liés par des Chartes d’amitié depuis octobre 2014 et juin 2015.

Elle a aussi permis d’exprimer une satisfaction quant aux efforts du Président de la République française en direction des maires français qui tendent à venir en aide à la population du Haut-Karabagh.

Les maires des deux communes expriment le souhait de voir évoluer positivement la coopération engagée avec les villes amies en Artsakh, sans être accusées à tort de ruiner les efforts de l’Etat français de résolution pacifique du conflit du Haut-Karabagh.

Au contraire, Marlène Mourier et Nicolas Daragon rappellent que « ces chartes d’amitié visent (exactement) à apporter un soutien aux populations, un soutien concret, les moyens d’une coopération culturelle », pour reprendre les termes exacts du président de la République.

Cette rencontre était enfin l’occasion de rappeler le soutien des deux collectivités de la Drôme au processus démocratique actuellement en cours en Artsakh, notamment au regard des élections présidentielle et législatives prévues le 31 mars, qui vont se dérouler dans une atmosphère nouvelle après les changements survenus en Arménie en 2018 et dont le souffle positif atteint profondément la société Artsakhiote.

CONTACTS PRESSE

Hovannès Guevorkian : 01 53 75 17 40 - eurnkr@aol.com

Ville de Valence : Émilie Gay - 04 75 79 20 19 – emilie.gay@mairie-valence.fr

Bourg-Lès-Valence : Marie Viaud - 04 75 79 45 13 - marie.viaud@bourg-les-valence.fr