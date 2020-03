Le mensuel américain Forbes place Gumri la 2e ville d’Arménie parmi les 17 plus belles destinations touristiques du printemps

Le mensuel américain Forbes a publié son classement des 17 plus beaux lieux touristiques à visiter…et placé Gumri la deuxième ville d’Arménie dans cette liste.

Selon Forbes les compagnies aériennes à bas coût qui desservent désormais l’Arménie depuis la Grèce et l’Allemagne placent Gumri dans un budget très intéressant pour le touriste. Forbes indique que depuis le séisme de décembre 1988 qui frappa le nord de l’Arménie et qui détruisit une partie de Gumri, cette ville était sous le regard et l’attention du gouvernement arménien. Ce dernier essayant de la développer. « Le printemps Gurmi est un lieu magique pour visiter car l’hiver rigoureux se terminant les fleurs décorent la ville qui se prépare à célébrer Pâques avec des fruits juteux et du pilaf » écrit Forbes. Le magazine indique que Gumri dispose de bars, boutiques et lieux d’habitations tout à fait singuliers. La ville recensant les citoyens d’Arménie qui disposent le plus d’humour. Il conseille de goûter au pain lavache cuit avec du fromage ainsi qu’avant d’aller au Théâtre des Marionettes Stepan Alikhanyan, de boire un bon thé sur place au café.

Krikor Amirzayan