L’Ambassadeur de Russie en Arménie, Sergueï Kopirkine a visité l’Académie militaire arménienne à Erévan

Le 10 mars S.E. Sergueï Kopirkine l’Ambassadeur de Russie en Arménie et son attaché militaire et des forces armées le colonel Andreï Grichtchouk se sont rendus en visite à l’Académie militaire Vazgen Sargsyan à Erévan. Ils y furent reçus par le colonel Khatchatour Khatcharyan le directeur de l’Académie militaire a indiqué le ministère arménien de la Défense. L’Ambassadeur russe et son conseiller ont visité l’Académie militaire et pris connaissances des conditions d’éducation des officiers de l’Armée arménienne. Lors d’une rencontre avec les instructeurs et les élèves, l’Ambassadeur de Russie a présenté les directions prises par la politique étrangère de la Russie dont la situation en Russie. Il répondit également à de nombreuses questions des auditeurs.

Krikor Amirzayan