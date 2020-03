Nikol Pachinian s’excuse après un incident avec un villageois

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a présenté ses excuses à un homme de 34 ans qu’il a snobé lors d’un récent voyage dans la province de Lori, où il faisait campagne avant le référendum constitutionnel qui a lieu le mois prochain.

Hier, lors d’un rassemblement à Sisian dans la province du Syunik, Pachinian a évoqué sa conversation du 7 mars avec le résident du village de Kurtan, Mekhak Arakelian, qui l’avait approché et avait demandé de l’aide pour améliorer ses conditions de logement.

Pachinian avait alors rétorqué à l’homme : « Vous êtes une personne en bonne santé et vous devez résoudre vous-même vos problèmes de logement. Vous devez travailler et résoudre ce problème. Je suis désolé de le dire, mais c’est aussi une question de dignité. Est-il juste qu’un homme en bonne santé demande à un autre homme en bonne santé de résoudre ses problèmes de logement et de subsistance ? Trouvez un emploi et résolvez les problèmes de votre famille. "

Plus tôt cette semaine, l’un des sites d’informations locaux a publié l’histoire d’Arakelian, père de deux enfants, qui a de multiples problèmes de santé et qui a vécu dans des conditions désastreuses dans un abri de fortune après avoir perdu sa maison ancestrale lors d’un tremblement de terre dévastateur de 1988.

L’homme parlant humblement de son sort a admis que l’anecdote avec Pachinian avait été une expérience embarrassante pour lui. « Il m’a battu : il a dit ce qu’il voulait dire, sans me laisser la possibilité de répondre quoique ce soit. « »J’aurais aimé avoir la santé, pour avoir un travail et pouvoir entretenir ma famille", a ajouté Arakelian.

Pachinian a reconnu mercredi avoir fait une erreur de jugement.

« J’avoue deux erreurs que j’ai commises. Premièrement, j’ai surestimé ma capacité à évaluer l’état de santé d’une personne en fonction de son apparence. Et deuxièmement, j’ai sous-estimé le fait qu’un citoyen peut être intimidé lorsqu’il parle au Premier ministre et peut ne pas parler de ses problèmes de santé. Je tiens à m’excuser auprès de Mekhak [Arakelian] et de tous les citoyens arméniens pour ces deux erreurs », s’est exclamé le Premier ministre, sous les applaudissements de la foule.

Plus tard dans la journée d’hier, le député progouvernemental Sipan Pachinian, qui est aussi le cousin du Premier ministre, s’est rendu auprès d’Arakelian et lui a dit qu’après avoir regardé la vidéo, certaines personnes, y compris dans la diaspora, se sont déclarées prêtes à aider sa famille. Il n’a pas précisé quel type d’assistance serait fournie à la famille d’Arakelian, de peur qu’elle ne soit considérée comme une incitation électorale dans le cadre de la campagne référendaire en cours.