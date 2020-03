Référendum : Nikol Pachinian dévoile un projet de manifeste

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rendu public un projet de manifeste, mois d’un mois avant le référendum constitutionnel prévu pour le 5 avril au cours duquel les citoyens seront invités à approuver la cessation des activités de plusieurs juges de la Haute Cour.

Pachinian et son équipe politique accusent le président de la Cour constitutionnelle Hrayr Tovmasian et six autres juges d’avoir maintenu des liens avec les anciens dirigeants arméniens et d’avoir entravé les réformes qui, selon eux, visent à créer un système judiciaire indépendant.

Ils estiment que les membres de la Cour constitutionnelle élus avant que la Constitution de 2015 ne soit pleinement appliquée en avril 2018 doivent être démis de leurs fonctions et de nouveaux juges doivent être élus pour les remplacer.

Les partis d’opposition accusent le Premier ministre de chercher à obtenir un contrôle indu sur la Cour constitutionnelle. Ils ont refusé de faire campagne contre l’amendement proposé, rejetant le référendum comme étant inconstitutionnel.

S’exprimant lors d’un rassemblement public à Goris dans la province de Syunik, dans le sud de l’Arménie, Pachinian a lu le projet de manifeste pour la campagne du « Oui » qui, selon lui, est ouvert à l’élaboration de propositions avant d’être finalement adopté et publié plusieurs jours avant le référendum.

Il pense qu’en approuvant les modifications de la Constitution, le peuple « ferme la page de la présence d’organes et de fonctionnaires d’État illégitimes en Arménie ».

Le texte du manifeste proposé explique, en particulier, que, « dans la période de 1995 à 2018, avant donc que la Révolution populaire non violente n’ait eu lieu, les résultats officiels de toutes les élections nationales n’ont pas reflété la libre volonté du peuple, sauf pour les résultats des élections législatives de 1999 qui ont été annulés par l’attaque terroriste du 27 octobre 1999 contre le Parlement. »

Selon le projet de manifeste, « avec le processus de truquage des élections en Arménie, un système corrompu se formait, conduisant à une corruption systémique ». Pachinian a souligné que la corruption systémique existait en Arménie jusqu’à la révolution de 2018 et s’exprimait par « la corruption généralisée, le système vicieux de pots-de-vin des dépenses publiques, la création de monopoles économiques artificiels, la fusion des entreprises et des pouvoirs présidentiels, législatifs, exécutifs et judiciaires. "

« Dans ce système, les autorités présidentielles, législatives, exécutives et judiciaires, y compris la Cour constitutionnelle, ont largement servi leurs propres intérêts personnels et collectifs, ignorant les intérêts nationaux et étatiques de la République d’Arménie, du peuple arménien et les principes de l’État de droit dans le pays, entravant les progrès de l’Arménie et le bien-être de sa population. En conséquence, de nombreux hauts responsables du gouvernement ont illégalement accumulé d’énormes quantités de richesses », a pointé Pachinian.

La restitution des richesses « illégalement accumulées par des hauts fonctionnaires de l’État », selon le projet de manifeste, est « un droit inaliénable de la République d’Arménie et de son peuple ». « Ce processus devrait se dérouler exclusivement de manière légale, avec la formation d’un système efficace d’application de la loi en République d’Arménie, un système judiciaire indépendant, y compris une Cour constitutionnelle indépendante et légitime », a souligné le Premier ministre.

Pachinian a également appelé à la formation de mécanismes efficaces pour séparer les entreprises du pouvoir. « Le pouvoir ne peut pas être un moyen d’accumuler de la richesse ou de préserver la richesse accumulée », a-t-il indiqué.

Selon le document, « seul un système électoral qui garantit la libre expression de la volonté du peuple peut être la garantie d’un système d’administration publique doté de mécanismes efficaces de contrôle et d’équilibre ». « Par conséquent, le peuple arménien ne tolérera aucune influence illégale sur la volonté des électeurs, aucune falsification, fausse déclaration ou négligence des résultats du scrutin. »

Le 10 mars, Nikol Pachinian s’est lancé dans une série de rassemblements publics dans les provinces arméniennes et la capitale Erevan avant le référendum.

En revanche, la campagne du « Non » représentée par un groupe d’avocats a annoncé qu’elle ne tiendrait aucun rassemblement public, limitant sa campagne à des publications Facebook sur les violations présumées et les rapports à la Commission électorale centrale.

Ses représentants ont critiqué la campagne menée par Pachinian, l’accusant d’avoir utilisé des ressources administratives pour la mener. Les autorités ont rejeté cette critique.

En décembre, le président de la Cour constitutionnelle, Tovmasian, a été accusé d’abus de pouvoir alors qu’il était ministre de la Justice entre 2010 et 2014. Il a nié l’accusation, qui est pour lui motivée politiquement.

Plus tôt en décembre, une loi controversée a incité Tovmasian et les six autres membres de la Cour constitutionnelle à démissionner avant la fin de leur mandat. Aucun d’eux n’a accepté.