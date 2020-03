2493 athlètes d’Artsakh ont participé à des tournois et championnats en 2019

« Des travaux ont été réalisés dans le domaine de l’éducation physique et du sport afin d’améliorer la condition des fédérations sportives et des écoles de sport, de fournir des équipements techniques, d’organiser des événements sportifs, d’assurer la participation des athlètes aux championnats arméniens, européens, mondiaux et internationaux » a déclaré la ministre de l’Éducation, des Sciences et des Sports de la République d’Artsakh, Narine Aghabalyan lors d’une conférence de presse. Elle a informé que 33 sessions d’enseignement et de formation et 2 séminaires-formations avaient eu lieu en 2019.

« 2493 athlètes ont participé à des tournois et championnats. En 2019, 7 sportifs ont reçu des titres honorifiques de la République d’Artsakh, 1 athlète a reçu la médaille » Vachagan Barepasht « . Le président d’Artsakh a décerné à 145 athlètes et 34 entraîneurs des prix en argent qui ont remporté des prix aux championnats arménien, européen et mondial » a déclaré la ministre qui a également noté que des événements sportifs sans précédent avaient été organisés au cours de la période considérée.

« Le Championnat d’Europe de football-2019 sous les auspices de la Confédération des associations indépendantes de football (ConIFA) avec la participation de 8 équipes a été organisé en Artsakh. Les 7es Jeux Pan-Arméniens ont été organisés en août à l’initiative du Comité Mondial des Jeux Pan-Arméniens. Des délégations et des milliers de spectateurs de 161 villes de 35 pays sont arrivés en Artsakh. En juillet, le concours international de danse « Danse sans frontières » a eu lieu en Artsakh », a conclu Narine Aghabalyan.