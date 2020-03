Didier Parakian : « Contribuer à la prospérité de Marseille auprès de Martine Vassal »

Les 15 et 22 mars prochains, les Français seront appelés aux urnes pour procéder au renouvellement des conseils municipaux. Ces élections, fondamentales pour la vie quotidienne, le sont aussi pour le mouvement associatif, tant sur le plan communal que national, étant donné leur impact sur la composition future du Sénat. À ce titre elles intéressent doublement les Français d’origine arménienne engagés pour la défense de leur culture, de leur mémoire au niveau local, mais également politique.

Des personnalités d’origine arménienne se présentent à cette échéance municipale. Didier Parakian, adjoint au maire de Marseille, délégué à l’Economie, aux relations avec le monde de l’entreprise, à la prospective, conseiller métropolitain, est sur la liste des 11e et 12e arrondissements de Marseille, menée par Julien Ravier et Valérie Boyer, pour faire de Martine Vassal la prochaine maire de la Cité phocéenne. Interview.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Comment se présente politiquement la situation dans votre arrondissement ?

Didier Parakian : Je rappelle qu’une grande partie des habitants des 11e et 12e arrondissements a réélu Valérie Boyer en tant que députée LR des Bouches-du-Rhône en 2017. Plus de 55% des suffrages exprimés lui ont été accordés au moment le plus fort de la macromania. Ce qui en dit long sur ses qualités de parlementaire, parmi les plus actives de France. Beaucoup de nos concitoyens connaissent sa détermination à défendre la dignité humaine, la santé, la cause des femmes et du peuple arménien depuis des années. Avec Julien Ravier, maire de notre 6e secteur,élu de terrain particulièrement compétent et dynamique, Valérie Boyer forme un binôme particulièrement crédible et performant pour faire gagner Martine Vassal dans nos quartiers du 6e secteur. Notre liste, composée de personnalités de talent et très volontaires, incarne la vision d’avenir de Martine Vassal et de son projet pour Marseille qui est étudié, calibré et ambitieux. C’est du solide et du concret pour aller plus loin, plus vite et plus fort ! Face à nous, les propositions des autres candidats représentent le vide sidéral. C’est l’hiver sibérien avec l’ultra gauche, l’exploitation des colères et de la peur avec l’extrême droite, un mouvement à la dérive et hors sol avec le parti présidentiel ! Nous devons absolument éviter le danger des extrêmes sur notre secteur et sur l’ensemble de Marseille. D’où la nécessité de voter utile dès le premier tour pour Martine Vassal !

Nouvelles d’Arménie Magazine : Qu’est-ce qui vous a poussé à présenter votre candidature auprès de Martine Vassal ?

Didier Parakian : Mes grands-parents ont débarqué pieds nus à Marseille après avoir fui le génocide arménien. Mes parents y ont ouvert un commerce à force de courage et d’abnégation.Ils m’ont transmis leurs valeurs et leur amour pour Marseille. J’y ai ouvert à mon tour mon entreprise qui a été reconnue dans le monde entier. Je veux rendre à ma ville tout ce qu’elle m’a donné ! Quoi de plus beau et de plus noble que de contribuer à la prospérité et au rayonnement de la deuxième ville de France auprès de Martine Vassal, de son équipe et de l’ensemble des forces économiques de notre territoire.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Quelles sont les trois propositions prioritaires de votre programme ?

Didier Parakian : Les quatres ambitions de Martine Vassal dans son projet pour Marseille sont respirer, protéger, travailler et partager. C’est à partir de cette matrice que nous voulons, dans nos quartiers au pied des collines de Marcel Pagnol, renforcer la sécurité avec un poste de police municipale aux Caillols, y mettre du vert et des fontaines et développer les transports avec en particulier le prolongement du tramway depuis les Caillols vers la Barasse. Nous voulons mettre un terme au développement disproportionné des zones commerciales et faciliter l’implantation d’entreprises créatrices d’emplois le long de la Vallée de l’Huveaune ou à la Valentine... Avec l’objectif de passer sous la barre des 9% de chômage le plus vite possible. En finir aussi avec le « tout béton » avec un développement urbain harmonieux à taille humaine, connecté avec tous les équipements et les services de proximité nécessaires au bien vivre de nos concitoyens.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Avez-vous, durant votre campagne, croisé des électeurs d’origine arménienne ?

Didier Parakian : J’en croise tous les jours ! En particulier dans les quartiers de Beaumont et de Saint-Barnabé où ils résident en grand nombre. Ce qui me fait dire régulièrement que l’Est de Marseille, c’est une petite Arménie. Pour moi, qui suis d’origine arménienne, cela me fait chaud au cœur ! Tous ces habitants que je rencontre savent que nous partageons les mêmes valeurs, le même amour pour Marseille, la même abnégation au travail... Beaucoup d’entre eux me confient qu’ils seraient fiers de voir à la tête de la mairie de Marseille Martine Vassal qui a du sang arménien dans les veines. Ils connaissent son attachement viscéral au pays de ses aïeux. Ils savent aussi qu’elle se bat depuis des années pour défendre la cause arménienne avec Valérie Boyer, Julien Ravier, Roland Blum et Guy Teissier. Je souligne que le choix de Garo Hovsépian (ancien maire PS des 13/14) de nous soutenir a été en grande partie motivé par notre détermination à prendre fait et cause pour le peuple arménien. J’aimerais que cette motivation fasse l’unanimité. Or, bon nombre de concitoyens m’ont fait observer que la liste des 15/16 conduite par Saïd Ahamada avec le soutien d’En Marche comptait une personnalité d’origine turque. Sans préjuger de ses convictions, cela mériterait au moins quelques éclaircissements sur ses prises de position sur la négation du génocide arménien par la Turquie. C’est d’autant plus important que Marseille a une portée nationale et internationale et que la victoire de Martine Vassal serait un très bon message pour la cause du peuple arménien. Enfin, je souligne que bon nombre d’associations culturelles et sportives arméniennes soutiennent Martine Vassal ainsi que le Comité de Défense de la Cause Arménienne. Par ailleurs, Martine Vassal compte de nombreux colistiers d’origine arménienne sur l’ensemble des secteurs dont Didier Deragobian, Anne Véronique Dakarian, Aurore Bruna, Richard Findikian, Franck Ohanessian, Laurence Semerdjian, Corinne Birgin, Philippe Khozian, Vartan Mankichian...

Nouvelles d’Arménie Magazine : Et comment cela se passe-t-il, en particulier lorsqu’ils ne sont pas de votre bord politique ?

Didier Parakian : Cela se passe très bien. Bien souvent, on finit par les convaincre que Martine Vassal, avec Valérie Boyer et Julien Ravier, a tous les arguments pour lutter avec efficacité contre les extrêmes et faire réussir Marseille avec nos quartiers des 11e et 12e arrondissements.

Propos recueillis par Alain Sarkissian