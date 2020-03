-PROGRAMME ÉDUCATIF « Un pas vers la maison » 2020



Chers compatriotes,

du 22 juin au 16 août 2020, le Haut-Commissariat aux affaires de la Diaspora de la République d’Arménie mettra en œuvre un programme éducatif en quatre étapes « Un pas vers la maison » pour les jeunes arméniens de la Diaspora âgés de 13 à 18 ans.

Le programme est un camp de 14 jours qui comprend des cours quotidiens en langue arménienne, des cours nationaux de chants et de danses, ainsi que des visites de monuments historiques et culturels à travers l’Arménie et l’Artsakh. Le gouvernement de la République d’Arménie couvrira les coûts du programme de14 jours. Le programme est ouvert aux jeunes arméniens de la Diaspora âgés de 13 à 18 ans qui ne sont pas citoyens de la République d’Arménie (à l’exclusion des citoyens résidant à l’étranger ayant la double nationalité) qui n’ont pas participé aux précédents programmes « Ari toun » et « Un pas vers la maison »·

Les participants devront acheter leurs billets d’avion aller-retour vers et depuis l’Arménie ainsi que de souscrire à une assurance voyage de deux semaines à leurs frais. Pour postuler, complétez la candidature avant le 3 mai sur http://forms.gle/UkACJ6d1r1RSSZGK9.

Les candidats seront informés d’ici le 20 mai 2020 s’ils sont acceptés dans le programme.

ATTENTION : Veuillez vous abstenir d’organiser le transport vers et depuis l’Arménie jusqu’à la réception d’une offre d’acceptation officielle. Contact : Tél : +37410 58-56-01(702), +37460 500-830Email:qayldepitun@gmail.com

Սիրելի´ հայրենակիցներ,

2020 թ. հունիսի 22-ից օգոստոսի 16-ը ՀՀ սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը Սփյուռքի 13-18 տարեկան պատանիների և երիտասարդների համար 4 փուլով իրականացնելու է « Քայլ դեպի տուն » ուսումնաճանաչողական ծրագիրը, որը ներառում է 14-օրյա ճամբարային առօրյա՝ ներառելով հայոց լեզվի արագացված ուսուցման, ազգային երգ ու պարի դասընթացներ, ինչպես նաև ճանաչողական այցելություններ Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, թանգարաններ, կրթական հաստատություններ, այլ :Հայաստան ժամանման և մեկնման, ինչպես նաև երկշաբաթյա տուրիստական ապահովագրության ծախսերը հոգում է մասնակիցը, իսկ ծրագրի 14-օրյա ժամանակահատվածի բոլոր ծախսերը՝ ՀՀ կառավարությունը :

Ծրագրին կարող են մասնակցել՝13-18 տարեկան ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող (բացառությամբ՝ երկքաղաքացիություն, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիություն չունեցող, բայց տվյալ երկրում կացության իրավունք ունեցողների) սփյուռքահայ այն պատանիներն ու երիտասարդները, ովքեր նախորդ տարիներին չեն մասնակցել « Արի տուն » և « Քայլ դեպի տուն » ծրագրերին :

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հայտադիմումը մինչ մայիսի 3-ը հետևյալ հղմամբ՝ https://forms.gle/UkACJ6d1r1RSSZGK9

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Խնդրում ենք, մինչև ծրագրին մասնակցության պաշտոնական ծանուցման ստացումը զերծ մնալ ավիատոմսերի կամ այլ փոխադրամիջոցի տոմսերի ձեռքբերումից :

Կոնտակտներ՝

Հեռ.՝ +37410 58-56-01 (702), +37460 500-830էլ. հասցե՝ qayldepitun@gmail.com