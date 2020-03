La chute annoncée de la maison Dati, par Ara Toranian

Après avoir eu le vent en poupe fin février et dans les premiers jours de mars, on constate non seulement une stagnation, mais une baisse sensible des intentions de vote en faveur de Rachida Dati dans le dernier sondage Ipsos. Après être passée au début du mois devant Anne Hidalgo au premier tour des municipales, elle perd deux points dans celui diffusé le 10 mars. Il est à noter que ce recul est consécutif à la tribune publiée par Marianne le 4 mars 2020, soulignant les « troublants rapports » entre la candidate à la mairie de Paris et l’Azerbaïdjan. Cet article, en forme de signal de la mobilisation, demandait en particulier à l’édile du 7e de mettre un terme à ses relations privilégiées avec les dirigeants azerbaïdjanais. Force est de constater que cette interpellation publique n’a pas déclenché plus de réponses de l’intéressée que les différentes médiations privées qui l’avaient précédée. Madame Dati n’a visiblement rien à dire sur le sujet. Faut-il par conséquent en conclure qu’elle ne souhaite pas rompre avec les tenants de cette pétrodictature ? La question serait de savoir pourquoi. Qu’est-ce qui peut bien motiver la permanence de sa complaisance envers ce régime, dont elle pourrait bien payer le prix « cash », en terme de popularité dans le monde arménien et chez les défenseurs des droits de l’homme ?

Son silence témoigne en tout cas d’une forme de mépris à l’égard des représentants du monde associatif arménien qui l’ont interpellé, comme sans doute des 120 000 Français d’origine arménienne vivant en Île-de-France et des 40 000, a minima, votant à Paris (soit au minimum 3% du corps électoral, ce qui correspond au chiffre de sa baisse de popularité depuis le début de ces interpellations - sans compter leur influence sur leur environnement). Il est certes de son droit de provoquer de cette façon la mémoire de cette frange de la population particulièrement attachée au sort de l’Arménie et de la république d’Artsakh, lesquelles jouent chaque jour leur survie sur la ligne de front contre les forces du panturquisme, représentées par le tandem Aliev-Erdogan.

Mais faute de réponse sur cette problématique fondamentale, les descendants des rescapés du génocide, naturellement extrêmement sensibilisés au destin de ce qu’il reste de la présence arménienne dans cette région, voteront comme un seul homme contre l’élection à la mairie de Paris de Rachida Dati. Ils ne sauraient en effet prendre le risque de voir arriver à la tête de cette ville monde, une personnalité aussi proche d’un régime anti-arménien, négationniste et belliqueux. Et il serait bien dommageable que les Parisiens n’aient pas conscience de cette donne qui participe de l’image et de l’honneur de la capitale. Comme il est bien étrange que Mme Dati semble s’en soucier comme de son premier pourboire…

Peut-être sous-estime-t-elle la mobilisation de cette partie de l’électorat parisien, discrète mais politisée, qui pour ne pas faire la « une » des médias, n’en existe pas moins ? Elle n’a pourtant depuis longtemps plus besoin de faire ses preuves, notamment en matière de mémoire et de détermination. Et au-delà d’eux, il y tous les Français attachés à la défense des Chrétiens d’Orient. Ne doutons pas qu’ils feront barrage, avant et après les municipales, à toute tentative de pénétration du panturquisme sur le territoire national. Comme ils se préparent, n’en doutons pas non plus, à un mois des commémorations du 24 avril, à en faire une nouvelle fois la démonstration les 15 et 22 mars prochains, dans le secret de l’isoloir. On n’oublie rien, on ne lâche rien : justice pour le peuple arménien !

Ara Toranian