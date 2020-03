Communication du Conseil Paroissial de l’Eglise Apostolique Arménienne de Paris et des Environs

Nous tenons à informer les fidèles de notre Paroisse de Paris et des Environs que nous suivons attentivement toutes les informations et appliquons les directives du Ministère des Solidarités et de la Santé concernant le CORONAVIRUS (COVID-19).

Actuellement en France, nous sommes au stade 2 de l’épidémie et nous avons pris en accord avec le Diocèse de France la décision de suspendre toutes les activités et rassemblements dans les locaux de notre Paroisse, à l’exception des Messes du dimanche, qui se poursuivront comme prévu jusqu’à nouvel ordre.

VOUS POUVEZ VOUS RENDRE A L’EGLISE

Tout le monde est invité à assister aux services du dimanche sous la responsabilité de chaque participant.

Cependant, il faut se référer aux recommandations du Ministère des Solidarités et de la Santé, qui se divisent en deux volets :

Si l’on revient d’une zone à risque, ou que l’on a été en contact rapproché avec une personne de ces zones qui a des symptômes grippaux, et que l’on présente soi-même des signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant le retour, il faut contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour récent ; éviter tout contact avec l’entourage ; porter un masque ; et, c’est important, ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

Deuxième cas de figure : si l’on ne revient pas d’une zone à risque, que l’on n’a pas été en contact avec une personne suspecte revenant de ces zones et que l’on présente des signes évoquant un syndrome grippal, il faut consulter son médecin traitant, y compris d’abord par téléphone. Le rôle du médecin traitant est absolument central durant cette phase 2 de l’épidémie.

Ceci est particulièrement important car nous pouvons avoir des personnes vulnérables au sein de notre communauté, pour qui le coronavirus poserait un risque très grave.

Actuellement, les zones touchées sont : Chine, Thaïlande, Japon, République de Corée, Hong Kong, Taïwan, Singapour, Malaisie, Macao, Vietnam, Cambodge, Laos, Myanmar et Italie du Nord, Iran.

Le conseil pour ceux qui ont visité ces zones est que vous devez rester à la maison et contacter le Samu Centre 15 et pour ceux qui présentent des signes grippaux, vous devez attendre 14 jours sans symptômes ou jusqu’à ce que vous ayez été déclaré guéri avant de venir à l’église.

PRINCIPAUX GESTES DE PREVENTION CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19) :

Vigilance à l’hygiène, en particulier durant les services religieux, et en particulier pour ceux qui toussent ou éternuent, nous vous recommandons de rester à la maison.

Si vous souhaitez assister à des services, les mesures de protection essentielles pour minimiser le risque de propagation, comme avec tout virus, sont :

Se laver les mains toutes les heures ou utiliser une solution hydro-alcoolique ;

Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre ;

Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche ;

Tousser ou éternuer dans le pli du coude ;

Utiliser des mouchoirs à usage unique ;

Porter un masque quand on est malade.

Pour rappel, le masque est à porter pour préserver son entourage, et non pour se protéger soi-même !

PARTAGER LE SALUT DE LA PAIX PENDANT LA MESSE

Pendant la période du Carême, nous ne partageons pas la paix et les salutations car les rideaux de l’Église sont fermés. Après le dimanche des Rameaux, si les problèmes persistent, les gens devraient avoir confiance et continuer à se saluer avec le signe de la paix. Cependant, nous vous recommandons de vous abstenir de tout contact physique les uns avec les autres.

SAINTE COMMUNION

Pendant le grand carême, nous n’offrons pas la sainte communion dans l’Eglise Apostolique Arménienne. Si les inquiétudes persistent avant le dimanche des Rameaux et la semaine de Pâques de nouvelles instructions seront publiées.

PRATIQUE COURANTE

Nous recommandons à nos fidèles de s’abstenir d’embrasser des icônes, des croix ou des évangiles pendant cette période jusqu’à nouvel ordre.

Ces instructions sont les règles d’hygiène et de respect élémentaires. Nous remercions tous les paroissiens de bien vouloir les respecter et de consulter le site officiel du Ministère des Solidarités et de la Santé : gouvernement.fr/info-coronavirus.