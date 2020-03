Chères Alfortvillaises, chers Alfortvillais,

La section d’Alfortville du parti Social Démocrate HENTCHAKIAN soutient Luc CARVOUNAS, tête de liste du collectif « Alfortville notre bien commun » pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochain.

Sa liste reflète un grand rassemblement de la Gauche et des Ecologistes, une ouverture à la société civile inédite, une équipe renouvelée et rajeunie.

Je suis fier de faire partie de cette liste !

Vous avez pu constater le travail réalisé dans notre ville de 2014 à aujourd’hui avec un bilan positif, et à travers le programme porté par Luc CARVOUNAS, vous pouvez mesurer notre ambition pour notre ville, pour vous, pour les six années à venir et au-delà.

Nous appelons les Alfortvillaises et les Alfortvillais à voter pour notre liste « Alfortville notre bien commun » afin que chaque citoyen se sente représenté et pour que la diversité au sens large devienne une richesse et une force.

Le parti Social Démocrate HENTCHAKIAN, premier parti politique arménien créé à Genève en 1887, porte depuis sa création les valeurs que défend Luc CARVOUNAS, avec engagement et détermination, depuis de nombreuses années.

Sa volonté de faire vivre à Alfortville la pluralité, gage de démocratie, fait de lui NOTRE candidat.

A Alfortville, le 4 mars 2020.

Saro Mardiryan

President du

Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN