L’Azerbaïdjan annule la fête du Novrouz pour cause de coronavirus

L’Azerbaïdjan, en prévention du risque de la diffusion du coronavirus vient d’interdire la fête du Novrouz à Bakou ainsi que dans le reste du territoire. Le Novrouz qui est la fête -du paganisme- la plus importante en Azerbaïdjan et en Iran ainsi qu’au Kurdistan, devait débuter le 20 mars et finir le 27 mars. Durant ces journées du Novrouz, la population active étant en congés. Rappelons que l’Azerbaïdjan a enregistré à ce jour 11 cas de malades touchés par le coronavirus.

Krikor Amirzayan