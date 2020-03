Un soldat Arménien engagé, tué cet après-midi à la frontière entre l’Arménie et le Nakhitchevan, ancien territoire arménien occupé par l’Azerbaïdjan

Aujourd’hui 10 mars vers 15h30 un soldat arménien fut tué d’une balle ennemie sur une position de défense à la frontière entre l’Arménie et le Nakhitchevan, ancien territoire arménien occupé par l’Azerbaïdjan.

Le soldat engagé tué par une balle dans le thorax est Zohrab Sianosyan (36 ans), originaire du village de Pokr Védi dans la région d’Ararat (Arménie) il était le père de deux enfants, deux fillettes de 2 et 4 ans. Le ministère de la Défense mène une enquête pour déterminer les circonstances de cette mort du soldat Arménien. Selon Norik Martirosyan le maire du village de Pokr Védi, Zohrab Sianosyan aidait jusqu’alors ses parents agriculteurs et s’était engagé dans l’Armée arménienne il y a à peine quelques jours.

Krikor Amirzayan