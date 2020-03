Interview d’Alexis Govciyan, premier adjoint au maire du 9e arrondissement de Paris, numéro 2 sur la liste de Delphine Bürkli (Ensemble pour Paris avec Agnès Buzyn)

Nouvelles d’Arménie Magazine : Comment se présente politiquement la situation dans votre arrondissement ?

Alexis Govciyan : Comme vous le savez, les élections municipales à Paris, ce sont d’abord 17 élections d’arrondissements, puisque les habitants choisiront les 15 et 22 mars prochains, celle ou celui qui comme maire, va s’occuper de leur quotidien. Or, le contexte parisien dans lequel nous nous retrouvons ne s’inscrit pas forcément dans cette logique. Des têtes de listes concurrentes qui ne sont pas du 9e arrondissement et qui ne connaissent pas les problématiques concernant les habitants et les commerçants déploient leur campagne uniquement sur leurs candidats à la Mairie de Paris, ce qui n’est pas notre manière de faire de la politique. Pour nous, la connaissance du terrain, la prise en compte des besoins concrets de nos concitoyens et les réponses concrètes à leurs attentes sont essentielles. C’est pourquoi, après six années de mandat, autour de Delphine Bürkli, qui a grandi dans le 9e et qui aime son arrondissement et ses habitants, nous sommes tous mobilisés pour poursuivre notre travail de proximité et pour résoudre chacun des problèmes auxquels il nous faut faire face.

Nouvelles d’Arménie Magazine :Quelles sont les trois positions prioritaires de votre programme ?

Alexis Govciyan : Notre programme s’appuie dans l’ensemble sur la poursuite résolue de notre action vers la transition écologique. Delphine Bürkli souhaite faire de notre territoire un lieu pilote en matière de réduction des gaz à effet de serre pour mieux respirer. Elle souhaite une ville moins énergivore tout en conservant l’authenticité du 9e, cet arrondissement dans lequel il fait bon vivre, qui a une histoire riche de brassages de populations, de cultures et qui reste, toujours, ouvert aux autres. C’est la tradition de Paris qui prend, ici, tout son sens. Dans ce cadre, le programme pour une nouvelle mandature comprend l’ensemble des problématiques et tout d’abord pour mieux respirer, pour avoir plus de propreté, de sécurité, avec des responsabilités transférées aux maires d’arrondissements, mais aussi pour l’éducation et plus de solidarité intergénérationnelle et en faveur des plus fragiles. Il s’agit pour cela de prévoir notamment la création d’une police municipale formée et armée, et pour avoir travaillé sur ces questions, je sais à quel point nous en avons besoin sur le terrain. Il faut remettre de l’ordre dans l’espace public, lutter contre les incivilités et être présent aux côtés de la population pour mieux l’accompagner. Par ailleurs, comme chacun le sait, l’organisation actuelle de la propreté est hélas trop centralisée entre les mains de la maire de Paris et de son équipe. Cela doit être remis à plat pour qu’au plus près du terrain, les compétences soient décentralisées au niveau de l’arrondissement pour gérer les collectes, les horaires, les plans de lavages ainsi que les matériels et les personnels. De même, les questions liées aux déplacements et à la circulation prennent une importance particulière dans notre arrondissement. L’enjeu est de permettre à chacun de se déplacer en toute sécurité. Ce sont quelques grands axes du programme sans oublier les enjeux de transmission de la Mémoire.



Le programme de Delphine Bürkli et d’Ensemble pour Paris.



Nouvelles d’Arménie Magazine : Qu’apportera à la capitale la victoire de votre candidate à la mairie de Paris ?



Alexis Govciyan : Notre candidate à la mairie de Paris, Agnès Buzyn connait bien cette ville, ses enjeux, ses atouts, mais aussi sa situation actuellement très dégradée. Pour l’améliorer, elle travaille en étroite relation avec les têtes de listes et les équipes dans les arrondissements.

Dans ce cadre, Delphine Bürkli et l’expérience du 9e, pour les thématiques dont on vient de parler lui sont très utiles.

La victoire d’Agnès Buzyn apportera à la capitale un nouveau souffle, avec l’engagement d’une responsable politique au service de l’intérêt général, loin des clivages gauche-droite dans lesquels on veut encore nous enfermer lors de ces élections. Agnès Buzyn s’appuie sur le rassemblement de femmes et d’hommes de sensibilités certes différentes, mais unis autour de la volonté commune de servir les parisiens. Il s’agit en effet d’unir et non de diviser les parisiens, les évolutions récentes en matière politique rappellent bien cela. Aussi, sa victoire qui sera la nôtre, permettra de retisser les liens entre les citoyens, entre les générations, entre les quartiers, entre les territoires de l’est et de l’ouest parisien notamment. Paris a d’abord besoin de cela ! Ensuite, sur les sujets programmatiques dont on a parlés, elle sera la Maire de tout Paris et de tous les parisiens, de tous les arrondissements.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Qu’est-ce qui vous a poussé à présenter votre candidature ?

Alexis Govciyan : Le mandat municipal est sans doute le plus beau, puisqu’il s’agit de travailler concrètement au service de la population, d’être à l’écoute, et d’essayer de mettre en œuvre les réponses qui les concernent directement dans leur vie quotidienne. Cela réclame certes une exigence et une disponibilité de tous les instants, mais lorsqu’on règle un problème, le sentiment d’utilité prend tout son sens. Aux côtés de Delphine Bürkli, je me suis toujours senti à l’aise et soutenu pour porter les dossiers dont j’ai eu la charge, qu’il s’agisse du respect de l’espace public, de la sécurité, de la médiation mais aussi de la Mémoire et du monde combattant.

Aussi, le fait de poursuivre et si nécessaire amplifier ce travail politique au sens étymologique du terme m’a poussé naturellement à présenter ma candidature pour un deuxième mandat.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Avez-vous durant votre campagne, croisé des électeurs d’origine arménienne ? Et comment cela se passe-t-il, en particulier lorsqu’ils ne sont pas de votre bord politique ?

Alexis Govciyan : En effet, il m’arrive d’en croiser et de discuter avec eux sur la campagne, sur les enjeux pour Paris et aussi pour notre arrondissement. De manière générale, cela se passe plutôt bien dans la mesure où les électeurs d’origine arménienne me connaissent par mon passé de militant de la cause arménienne et apprécient, je crois, le travail réalisé sur le terrain. Bien évidemment, selon leurs sensibilités, ils peuvent souhaiter l’élection d’une telle ou une autre. De même, il m’arrive parfois d’avoir à expliquer ma position vis-à-vis de têtes de listes ayant eu, par le passé, des positions qui méritent d’être clarifiées et qui nécessitent une vigilance toute particulière, notamment et surtout lorsqu’il s’agit de la sécurité et du devenir de l’Arménie et de l’Artsakh.