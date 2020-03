The Voice : la battle d’Hakob Ghasabian, c’est ce soir !

Crédit photo : Bureau 233 / ITV / TF1.

L’émission The Voice continue à rassembler des milliers de spectateurs chaque samedi soir. Après les auditions à l’aveugle, ont commencé les battles. Hakob Ghasabian avait séduit Pascal Obispo lors de sa prestation sur Broken Vow de Lara Fabian. Le voilà dès ce soir opposé à Tirso, une voix puissante venue de Cuba, qui avait lui aussi séduit l’interprète de Lucie avec sa reprise de Nights in white Satin de Moody Blues. Une bataille qui s’annonce serrée et de haut niveau entre les deux artistes.

Chaque coach présente sur scène deux talents de son équipe qui s’affrontent, voix contre voix, sur une chanson choisie par leur coach. À la fin de la battle, le coach est confronté à un dilemme cornélien en ne gardant qu’un seul talent. Le talent non retenu quittera aussitôt le concours puisque aucun vol de talent ne sera possible cette saison... Alors, Pascal Obispo permettra-t-il au jeune Hakob de continuer son rêve dans l’émission ? Réponse ce soir sur TF1 à partir de 21h.