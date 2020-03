L’édito de Valérie Toranian : « L’État turc, une longue tradition de maître-chanteur »

Tétanisée par la peur d’une nouvelle crise migratoire, l’Union européenne balbutie et bredouille alors qu’elle devrait avoir une parole claire face au chantage auquel se livre Erdogan. Soutenez-moi ou je fais votre malheur, tel est l’ultimatum du dirigeant turc qui entend « déverser » une marée de migrants sur l’Europe. Maître du flux migratoire, le sultan néo-ottoman pratique le trafic d’êtres humains. Je les bloque, je les laisse partir, je les échange, je les vends, je me sers de leur misère et de leur espoir pour obtenir toujours plus. Il y avait la traite des esclaves, il y a le commerce des migrants. Qui me paye pour que je ferme le robinet ?

