Les Arméniens encouragés à suspendre leur séjour en Italie au plus vite

Les citoyens arméniens qui se trouvent actuellement en Italie ont été invités à « suspendre d’urgence leur voyage et retourner en Arménie » en raison de la propagation du coronavirus (COVID-19) dans cette partie de l’Europe.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère arménien des Affaires étrangères a également exhorté les citoyens arméniens à s’abstenir strictement de se rendre en Italie « étant donné les mesures prises par les autorités italiennes pour empêcher la propagation du COVID-19 ».

Les autorités d’Erevan ont également appelé les citoyens qui se trouvent actuellement en Italie à rester en contact permanent avec l’ambassade d’Arménie à Rome.

L’Italie est devenue le foyer le plus important en Europe du COVID-19. Le virus a commencé à apparaître en Chine à la fin de l’année dernière, avant de se propager dans le monde, affectant plus de 100 000 personnes et tuant plus de 4 000 personnes depuis lors.

L’ensemble de l’Italie, pays de quelque 60 millions d’habitants, a été placé en quarantaine, les autorités italiennes ayant intensifié leurs efforts pour lutter contre l’épidémie de coronavirus qui a touché plus de 9 000 personnes et fait 463 morts dans le pays.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé lundi soir qu’il étendait les restrictions de voyage, qui étaient en place dans le nord, dans l’ensemble du pays.

Plus tôt, les autorités arméniennes avaient également exhorté les citoyens à éviter temporairement de visiter l’Iran, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et les pays de l’UE (en particulier l’Italie, l’Allemagne, la France et l’Espagne) en raison des risques de Coronavirus, sauf en cas d’urgence.

L’Arménie a signalé son premier et pourtant unique cas de coronavirus le 1er mars. Un citoyen arménien de 29 ans, qui avait été évacué de l’Iran touché par le Coronavirus avec de nombreux autres, avait été testé positif et avait été hospitalisé. Trente et un autres citoyens qui auraient pu avoir des contacts étroits avec la personne infectée ont également été placés en quarantaine deux semaines dans un hôtel désaffecté de la ville balnéaire arménienne de Tsaghkadzor.

Aucun nouveau cas de coronavirus n’a été signalé en Arménie depuis lors, le pays resserrant le contrôle à sa frontière avec l’Iran et réintroduisant des visas d’entrée pour les citoyens iraniens.

Les universités et les écoles arméniennes ont repris les cours le 9 mars, une semaine après avoir été fermées par le gouvernement après la confirmation du premier cas de coronavirus.