Mardi 3 mars, sous la présidence du Catholicos Karékine II et du Patriarche Sahak II de Constantinople, s’est ouverte à Saint Etchmiadzine une session du Conseil Spirituel Suprême.



Instaurée en janvier 1924 par le Catholicos Kévork V l’Affligé, cette assemblée composée de religieux et de laïcs est un organe de conseil qui assiste le Catholicos. Elle remplace le Saint Synode d’Etchmiadzine établi par les tzars en 1836 et aboli en 1917 par le Catholicos Kévork V à la suite de l’effondrement du pouvoir impérial russe. Cette instance n’a pas de pouvoir décisionnaire mais entend chaque année les rapports d’activité des différents départements du Catholicossat suprême.



A la demande du Catholicos, ses commissions spécialisées élaborent également les documents préparatoires pour les réformes en matière théologique, liturgique ou disciplinaire. Toutefois, c’est le Concile National appelé « Assemblée nationale ecclésiale » [Azgayin yéguéghétsagan joghov] qui demeure l’instance suprême décisionnaire de l’Eglise arménienne



Actuellement ce conseil se compose de 13 archevêques et évêques et de 5 laïcs. Il est présidé par le Catholicos qui est assisté par les Patriarches de Jérusalem et Constantinople qui doivent animer ses séances.



L’ordre du jour de cette session de quatre jours comporte quatre points :

La préparation du Concile national de l’automne 2020

Les travaux de restauration de la Cathédrale de Saint Etchmiadzine et la collecte nationale en cours pour son financement.

Les questions diverses concernant l’administration de l’Eglise, la pastorale et les programmes sociaux et éducatifs.

Le CSS entendra également les rapports annuels des différents départements du Catholicossat suprême.

P.N.