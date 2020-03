L’aéroport international Zvartnots d’Erévan met en garde les passagers contre les risques du coronavirus dans plusieurs pays

Les responsables de l’aéroport international Zvartnots d’Erévan mettent en garde les passagers contre les risques du coronavirus dans nombre de pays étrangers. Sur la page facebook de l’aéroport nous pouvons lire en plusieurs langes -dont en français- le message suivant : « Compte tenu de la propagation actuelle du nouveau type de coronavirus (COVID-19), nous exhortons les citoyens de la République d’Arménie à s’abstenir temporairement des visites en République islamique d’Iran, en République populaire de Chine, en République de Corée, au Japon et aux pays de l’UE (notamment en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne), sauf en cas d’urgence.

En cas de visite ou de séjour dans l’un des pays susmentionnés, veuillez suivre les instructions et les conseils du ministère de la Santé de l’Arménie et des autorités compétentes du pays respectif, le cas échéant, contactez les ambassades de la République d’Arménie. »

Un message qui est basé sur celui du ministère arménien des Affaires étrangères qui a mis en garde les citoyens arméniens contre les risques d’infection du coronavirus à l’étranger en listant un certain nombre de pays.

Krikor Amirzayan