Paris 15e : un espoir est né

La psychose liée au coronavirus n’a pas dissuadé les habitants du 15e de remplir lundi 9 mars la sympathique salle du « Bal Blomet » où Anouch Toranian, tête de liste de « Paris en commun » dans ce même arrondissement tenait son premier grand meeting de campagne, en présence d’Anne Hidalgo qui a d’ailleurs ouvert le bal…



La candidate à la mairie de Paris, venue spécialement pour soutenir la jeune directrice de l’UGAB-France qui défend ses couleurs dans son arrondissement fétiche ( Anne Hidalgo est une élue traditionnelle du 15 ), a pris la parole en premier pour présenter son programme et faire l’éloge d’Anouch, chez laquelle elle a décelé les qualités d’un « animal politique », selon ses propres termes. Un compliment particulièrement flatteur, si l’on en juge par l’itinéraire de la maire sortante, orfèvre en la matière...

Dans un discours improvisé de 40 minutes, Anne Hidalgo a décrit avec dynamisme et beaucoup de conviction les principaux points de son projet pour Paris, qui fait la part belle à l’écologie, et au lien social. Défendant son bilan, avançant une à une ses propositions, elle ne s’est naturellement pas privée de répondre aux critiques de ses concurrents, dans le programme desquels en revanche, elle ne trouve pas beaucoup de solutions… Tout en retenant ses coups, elle n’a manqué d’évoquer l’importance de l’image, notamment en terme de probité, pour diriger la capitale de la France qui possède un statut international.



Lui succédant, Anouch Toranian, très à l’aise et souriante, a décliné avec dynamisme et brio la version de ce même programme pour son arrondissement, détaillant quartier par quartier ses projets axés sur l’environnement (parc pédagogique, promenades végétalisées, plantation d’arbres), le renforcement de l’alimentation locale, le partage de l’espace public, le logement social, la santé,etc. Le tout sous les applaudissements d’un public conquis.



La réunion s’est symboliquement terminée avec une superbe prestation de Lori la Armenia, la fameuse danseuse de Flamenco d’origine arménienne, qui a naturellement fait le lien, entre les racines d’Anouch Toranian et d’Anne Hidalgo. Une belle soirée, sympathique et conviviale dans ce lieu branché du 15e, qui aura vu naître ce 9 mars à travers Anouch, une nouvelle personnalité politique à l’avenir plus que prometteur.