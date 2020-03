Le C24 prépare les manifestations commémorant 105e anniversaire du génocide à Valence et Bourg-Lès-Valence

Le bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et région s’est réuni lundi 9 mars à la Maison de la Culture Arménienne de Valence. Autour des coprésidents Georges Rastklan, Krikor Amirzayan et Georges Ishacian, étaient présents Nazo Alain Jinbachian (secrétaire), Tamar Stepanian (secrétaire-adjoint), Khosrof Iliozer (trésorier) et Georges Eretzian (conseiller).

Le bureau a tout d’abord commenté l’actualité du génocide ainsi que le négationnisme en France et a appelé une nouvelle fois les autorités françaises à la pénalisation de ce négationnisme qui se développe en France.

Le C24 a fixé les modalités -horaires, déroulement, organisation et parcours du défilé- de la commémoration du 105e anniversaire du génocide qu’il organisera à Valence et Bourg-Lès-Valence. Avec la veillée le Jeudi 23 avril devant la stèle de Toros à Valence, la commémoration Square du 24 Avril 1915 Vendredi 24 avril à Bourg-Lès-Valence et le rassemblement à 17h30 kiosque Peynet à Valence, discours et formation du défila qui partira à 18h30 de la place Champ de Mars, empruntera les boulevards de Valence pour arriver par la rue d’Arménie au square Jean Manoug Stepanian devant la stèle du génocide. La cérémonie avec discours et dépôt de gerbes devant débuter à 19 heures.

Le détail du programme des manifestations du 105e anniversaire du génocide sera communiqué prochainement par le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche.

Le C24 appelle toutes les associations membres du C24 à une réunion d’information et de présentation du programme du 105e anniversaire de la commémoration du génocide, jeudi 26 mars à 19 heures à la Maison de la Culture Arménienne de Valence, 2 rue de la Manutention.