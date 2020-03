La Fédération arménienne de football et Pyunik Erévan salue le 30e anniversaire d’Aras Özbiliz

La Fédération arménienne de football et Pyunik Erévan salue le 30 e anniversaire d’Aras Özbiliz

La Fédération arménienne de football et l’équipe de Pyunik Erévan ont salué le 9 mars le 30e anniversaire de l’international arménien Aras Özbiliz. Le milieu de terrain offensif de la sélection arménienne qui avait joué à l’Ajax d’Amsterdam, au Kouban Krasnodar, au Spartak de Moscou et qui compte 39 sélections et 6 buts au sein de l’équipe d’Arménie est né à Istanbul il y a 30 ans.

Krikor Amirzayan