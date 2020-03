Une ONG turque du Colorado vote en faveur de la reconnaissance du génocide arménien

La Multicultural Mosaic Foundation (MMF), une organisation à but non lucratif basée au Colorado qui tire son inspiration du chef religieux musulman turc Fethullah Gülen, a voté pour reconnaître le génocide arménien le 7 mars.

Le 8 mars, la MMF a publié une déclaration expliquant le contexte : « La MMF a créé il y a trois ans un comité chargé d’apprendre ce qui est arrivé en 1915 aux citoyens arméniens de l’Empire ottoman. Au cours des trois dernières années, les membres de ce comité ont assisté à des conférences et à des séances de dialogue avec des spécialistes de l’histoire ottomane, de l’histoire arménienne et des génocides. De plus, les membres du comité se sont entretenus avec des membres de leur famille qui ont survécu au génocide arménien. L’étude d’articles universitaires, le visionnage de documentaires, des discussions de groupe, des discussions privées faisaient également partie du voyage de trois ans.

« Au bout de trois ans, la commission a décidé de voter sur la reconnaissance du génocide arménien. Le comité d’une vingtaine de membres a voté à l’unanimité en faveur de la reconnaissance du génocide arménien. Ce vote a été présenté au conseil d’administration comme recommandation de reconnaître le génocide arménien. Le conseil d’administration de Mosaic a suivi la recommandation du comité et a reconnu le génocide arménien le 7 mars 2020. »

La MMF a pris soin de noter dans sa déclaration que la décision a été prise par la seule MMF et ne reflète que sa propre position, car aucune autre organisation ou plate-forme affiliée n’a participé à son processus décisionnel. La MMF s’est également définie comme une organisation « vouée à la promotion de la compréhension, du dialogue et de la paix entre toutes les cultures et traditions religieuses ».