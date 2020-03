Pachinian rencontre les responsables européens à Bruxelles

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a eu une série de rencontre avec des responsables de l’Union européenne au cours d’une visite de travail à Bruxelles lundi 9 mars. Pour cause de coronavirus, on se passera de la photo avec la traditionnelle poignée de mains entre N.Pachinian et le nouveau president du Conseil européen le Belge Charles Michel ainsi qu’avec d’autres responsables, l’Arménie étant elle aussi touchéen, avec un cas déclaré à ce jour, et une quarantaine imposée à ceux qui l’ont cotoyé, même si les classes ont repris dans le pays, après une semaine de fermeture des écoles. Le service de (...)