Selon « The National Interest » la reconnaissance du génocide par le Congrès et le Sénat américain est un « tournant important » après 40 ans de lutte des Arméniens des Etats-Unis

Depuis 1923 la Turquie nie le génocide des Arméniens et fait pression sur ses alliés afin que ces derniers ne reconnaissant pas ses crimes comme un « génocide » écrit l’historien israélien Eldad Ben Aharon dans la revue américaine « The National Interest ». L’historien revient sur « la reconnaissance importante du génocide des Arméniens par la Chambre des Représentants et le Sénat américain en 2019 ». Eldad Ben Aharon fait l’historique de cette reconnaissance depuis 1976 à l’époque du président américain Jimmy Carter. Une époque qui vit la communauté arménienne évoquer plus couramment « la mémoire du génocide oublié » selon l’historien. Il revient également sur le Musée du génocide aux Etats-Unis avec une partie réservée en 1983 au génocide des Arméniens sous la pression de la communauté arménienne. Avec également la réaction hostile de la Turquie, l’allié de Washington pour l’évocation du génocide des Arméniens. Selon Eldad Ben Aharon le vote de 2019 est « un tournant » dans cette reconnaissance du génocide par les Etats-Unis. Après plus de quarante années d’efforts de la communauté arménienne des Etats-Unis.

Krikor Amirzayan