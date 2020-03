Native du Caire, l’Arménienne Chritch traverse la Mer Rouge pour aller vivre et travailler à Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis). Mais c’est bien en Égypte que tout commence, en 1984, avec un diplôme des Beaux-arts en poche augmenté des honneurs du jury. Elle obtient la même année le 1er prix de Mosaïque de l’Exposition nationale des jeunes artistes du Caire. Ses débuts furent marqués par un apprentissage avec Hamed Nada (1924-1990), grande figure du Groupe d’Art Contemporain (mouvement surréaliste égyptien).

Elle s’intéresse très vite à la vie de son milieu artistique, devenant membre de l’Association des Artistes Égyptiens et du Regroupement des Artistes du Québec. Elle est également l’un des membres fondateurs du collectif d’art « Fanaan » créé à Abou Dabi en 2008. Ce collectif a l’ambition de réunir et cultiver les talents artistiques de la capitale des Émirats Arabes Unis.

L’œuvre de Chritch mêle symbolisme, cubisme et abstraction tout en ayant de fortes influences provenant de l’art traditionnel égyptien et de la calligraphie arménienne. Ses œuvres sont réalisées sur toiles mixed-media. L’utilisation de composants tels que l’huile, l’acrylique, le fusain, le sable et le collage en sont la base. Ceux-ci lui fournissent en grande partie les compositions et les nuances voulues.

Attachée aux valeurs et aux expériences qui lient les êtres humains, elle célèbre la diversité du monde. Son travail commence par une fragmentation de l’espace pictural en formes élémentaires géométriques. Cette méthode permet une lecture sous de multiples angles et facettes laissant ainsi agir notre imagination. Les couleurs, tracés et textures se mêlent pour donner naissance à des formes figuratives au sein de constructions abstraites.

L’œuvre de Chritch dévoile la fragilité masquée et la beauté de l’âme humaine. Elle explore ses répercussions dans nos sociétés contemporaines, notamment à travers les notions de migration, d’histoire et d’identité.

Exposition de Chritch, Attachement

Du 10 au 14 mars (vernissage le 10 mars à partir de 18h)

Au Bureau culturel égyptien

111 boulevard St Michel - 75005 Paris

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 20h