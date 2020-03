Les ruines d’un château arménien découvertes dans le Lac de Van

On soupçonnait depuis un certain temps que le Lac de Van abritait des ruines d’anciennes civilisations. Après plusieurs missions de fouilles sous-marines menées sous l’égide de l’Université Van Yüzüncü Yil et le gouvernorat de la province de Bitlis, les chercheurs Tahsin Ceylan, photographe et vidéaste sous-marin, le plongeur Cumali Birol et Mustafa Akkuş, un universitaire de l’Université Van Yüzüncü Yil, ont découvert les vestiges d’une ancienne fortification arménienne vieille de plus de 3000 ans.

Le château appartiendrait à la civilisation arménienne de l’âge de fer, également connu sous le nom du royaume de Van, d’Ourartou, d’Ararat et d’Arménie.

Le mur de la forteresse, incroyablement bien conservé, a été protégé des ravages du temps par les eaux hautement alcalines du lac.

Le Royaume d’Ourartou était un ancien pays d’une région montagneuse au Sud-est de la mer Noire et au Sud-ouest de la mer Caspienne. Aujourd’hui, la région est divisée entre l’Arménie, l’Est de la Turquie et le Nord-ouest de l’Iran.

Mentionné dans des sources assyriennes du début du XIIIe siècle avant JC, l’Ourartou a joui d’un pouvoir politique considérable au Moyen-Orient aux IXe et VIIIe siècles av.JC. Les Ourartiens appelaient leur pays Biainili, avec pour capitale Tushpa située à l’endroit actuel du Lac de Van. Il aurait été formé par un cratère provoqué par une éruption volcanique du mont Nemrut près de la province de Van. Le niveau actuel de l’eau du réservoir est d’environ 150 mètres plus élevé qu’il ne l’était à l’âge de fer.