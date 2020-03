Nouvel album de Macha Gharibian : une suite d’autoportraits en musique et en mots

Album Jazz de la semaine sur FIP « Radio », Joy Ascension de Macha Gharibian continue son chemin : il a reçu les 4 clés Télérama (ffff), est en écoute sur de belles playlists, notamment Women of Jazz sur Deezer, et l’artiste sera l’invitée d’Alex Dutilh mardi 17 mars à 18h sur France Musique dans l’émission Open Jazz. Quelques jours après, c’est au Studio de l’Ermitage qu’elle sera en concert : le 30 mars avec Chris Jennings et Dré Pallemaerts avec, en invité spécial au doudouk, Artyom Minasyan.

Pour son troisième album ambitieux au titre coltranien, Joy Ascension, Macha Gharibian assume sa posture de pianiste, chanteuse, auteure, compositrice, arrangeuse, réalisatrice et leader. Autour d’elle, deux coloristes qui manient les notes comme de la gouache, le batteur Dré Pallemaerts et le contrebassiste Chris Jennings. Les premières mesures de Joy Ascension, morceau qui donne son nom au disque, sont un éblouissement. Comme pour mieux nous surprendre –et se surprendre aussi ? –, la pianiste s’efface derrière la chanteuse et sa voix volcanique la fait rentrer d’emblée dans la famille des vocalistes solaires et habitées, ce club très fermé qui va de Nina Simone et Jeanne Lee jusqu’à Mélissa Laveaux. La trompette aérienne de Bert Joris et le doudouk hypnotique d’Artyom Minasyan viennent enrichir sur deux titres le folklore imaginaire de Macha Gharibian, où s’entremêlent avec modernité la tradition arménienne, le jazz, la soul, la pop et les pulsations du monde.

Comme une suite d’autoportraits en musique et en mots, les titres de cet album composent ensemble le manifeste d’une femme libre et d’une artiste de son époque ; quelqu’un de rare, qui ne triche pas et qui livre ses émotions, ses tourments et son exaltation, à travers une petite dizaine de pastels qui s’égrènent dans une évidence saisissante.

Elle livre ses émotions, ses tourments et son exaltation sur ses compositions originales comme sur cet air traditionnel arménien, Sari Siroun Yar :