Erdogan annonce se rendre en Belgique lundi pour des discussions avec l’UE

Ankara, 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a

annoncé se rendre lundi en Belgique afin de discuter de la question migratoire

avec des responsables de l’Union européenne, peu après avoir appelé la Grèce à

« ouvrir les portes » aux migrants.

"Je vais avoir une rencontre avec des responsables de l’Union européenne

demain en Belgique", a déclaré dimanche M. Erdogan, lors d’un discours à

Istanbul retransmis à la télévision, ajoutant "espérer revenir de Belgique

avec des résultats différents".

A Bruxelles, on a annoncé que M. Erdogan recontrerait lundi à 18h (17h00

GMT) le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la

Commission européenne Ursula von der Leyen.

Il discuteront notamment "des problèmes de migrations, de sécurité, de la

stabilité dans la région et de la crise en Syrie", a annoncé sur Twitter le

porte-parole de M. Michel, Barend Leyts.

M. Erdogan a aussi appelé dimanche la Grèce à « ouvrir ses portes » aux

migrants pour qu’ils se répandent ensuite dans le reste de l’Union européenne.

"Hé, la Grèce ! Je te lance un appel... Ouvre tes portes également et

libère-toi de ce fardeau« , a-t-il lancé. »Laisse-les aller dans d’autres pays

européens", a-t-il ajouté.

Des milliers de migrants tentent de passer la frontière entre la Turquie et

la Grèce depuis que le président turc a annoncé le 29 février qu’il cessait de

respecter un accord de mars 2016 avec l’Union européenne, prévoyant que les

migrants restent en Turquie, en échange d’une aide financière européenne à

Ankara.

Aux termes de cet accord, la Turquie avait accepté de contenir le flot des

migrants qui fuient la guerre en Syrie, en échange de plusieurs milliards

d’euros.

Mais Ankara estime l’aide obtenue pour l’instant insuffisante pour faire

face au coût des quatre millions de migrants et de réfugiés, principalement

Syriens, qu’elle accueille depuis des années.

La Turquie souhaite aussi obtenir le soutien de l’UE à ses opérations

militaires dans le nord de la Syrie. L’offensive du régime syrien — appuyé

par Moscou — contre la province d’Idleb (nord-ouest), dernier bastion rebelle

en Syrie, a provoqué une catastrophe humanitaire, avec près d’un million de

personnes déplacées. Ankara redoute qu’elles affluent vers son territoire.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et le président du

Conseil européen Charles Michel avaient rencontré à Ankara mercredi M.

Erdogan. Celui-ci s’est aussi entretenu au téléphone avec la chancelière

allemande Angela Merkel, qui avait piloté les négociations ayant abouti à

l’accord de 2016.

Vendredi, le président turc a relâché un peu la pression migratoire sur

l’UE en donnant l’ordre aux garde-côtes d’empêcher les migrants de traverser

la mer Egée, autre voie de passage vers la Grèce.

Les autorités grecques ont annoncé jeudi que plus de 1.700 d’entre eux

étaient arrivés sur les îles grecques, venant s’ajouter aux 38.000 déjà

présents qui surpeuplent les camps de réfugiés dans des conditions de plus en

plus précaires.