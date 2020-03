La patineuse artistique Russe d’origine arménienne Evgenia Medvedeva (20 ans), double championne du monde, d’Europe et de Russie (2016, 2017) et vice-championne olympique (2018) s’apprête à prendre part aux concours sur la musique « Mascarade » d’Aram Khatchatourian.

Née à Moscou, Evgenia Medvedeva est la fille d’une ancienne championne de patinage artistique et d’un père Arménien, Arman Babasyan. Le couple a divorcé.

Krikor Amirzayan