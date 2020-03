Haïk Maroutian a reçu l’Ambassadrice de Bulgarie en Arménie

Le maire d’Erevan Haïk Maroutian a reçu l’Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bulgarie auprès de la République d’Arménie Maria Tzotzorkova-Kaymaktchieva.

Saluant l’invitée, le maire l’a félicité à l’occasion de la Fête nationale de la Bulgarie, le Jour de la Libération.

Les interlocuteurs ont hautement apprécié les relations entre les deux pays et se sont déclarés prêts à promouvoir l’élargissement des relations entre les villes de Bulgarie et d’Arménie, en particulier les capitales Sofia et Erevan, dans divers domaines.