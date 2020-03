Le radiothon de Radio A la station arménienne qui émet depuis 38 ans

Dimanche 8 mars de 10h00 à 14h00 s’est déroulé le radiothon 2020 de Radio A Valence, la station de radio arménienne qui émet depuis 1982 sur les ondes de 97,8 FM (radioa.net) 24h/24, au deuxième étage de la Maison de la Culture Arménienne.

Dans les studios de Radio A, outre les responsables avec le président Simon Hamamjian et David Jinbachian, Jirair Koressian, Raffi Stepanian et Chaké Topalian (membres du bureau) et les animateurs, dont Susan Palevanyan, David Jinbachian, Marina Bedrossian-Guzukchukian, Nora Mahseredjian, Caroline Iskenderian, Sima Bedrossian, Georges Avedian, de nombreux représentants des églises et des associations arméniennes défilaient dès 10 heures pour transmettre leur message de soutien à cette station de radio arménienne qui diffuse la chanson et la culture arménienne depuis 38 ans.

Outre les élus, Nicolas Daragon (Maire de Valence),Véronique Pugeat (1re adjointe à Valence) et Pierre-Jean Veyret, Nathalie Iliozer, Marlène Mourier (maire de Bourg-Lès-Valence), Aurélien Esprit, Wilfrid Pailhes, Frédéric Tremblay (élus à Bourg-Lès-Valence), les représentants du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche avec leurs coprésidents Georges Ishacian, Krikor Amirzayan et Georges Rastklan, ainsi que Nazo Alain Jinbachian, Khosrof Iliozer et Georges Eretzian ont en direct à l’antenne arménienne encouragé les animateurs et administrateurs de Radio A pour l’importance de leur engagement au service de l’information.

Krikor Amirzayan texte er reportage-photos à Valence