Les deux cas suspects de coronavirus en Artsakh sont négatifs

Deux cas suspects du nouveau coronavirus en Artsakh ont été testés négatifs, a déclaré le ministère de la Santé d’Artsakh.

Hier, les échantillons des tests ont été envoyés à Erevan.

« Nous exhortons la population à ne pas publier d’informations non contrôlées et à diffuser de la désinformation. Nous leur demandons de s’appuyer sur les informations officielles afin d’éviter les fausses informations et de suivre les mesures proposées par le ministère de la Santé visant à prévenir la propagation de la maladie », a indiqué le ministère de la Santé de l’Artsakh dans son communiqué.

Plus tôt, il a été signalé que deux cas suspects de coronavirus avaient été détectés dans en Artsakh. Les deux personnes sont arrivées en Artsakh d’Iran le 20 février.

Le gouvernement d’Artsakh a informé que des mesures complexes sont prises pour prévenir la propagation des infections respiratoires aiguës. Dans l’ensemble, plus de trois douzaines d’échantillons de tests ont été envoyés en Arménie et, selon les informations du ministère de la Santé, les résultats de tous les tests étaient négatifs à ce jour.