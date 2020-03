Réouverture des écoles dans le pays

Les universités et les écoles arméniennes reprendront leurs cours dès aujourd’hui, et ce une semaine après avoir été fermées par le gouvernement à la suite du premier cas de coronavirus confirmé dans le pays.

Depuis, le gouvernement n’a signalé aucun nouveau cas de ce virus. Le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a déclaré vendredi que les 31 personnes placées en quarantaine le 1er mars « se sentent bien » et ne présentent aucun symptôme de maladie respiratoire.

Ils ont été isolés dans un hôtel de la station balnéaire de Tsaghkadzor en raison de leurs contacts physiques avec un Arménien de 29 ans qui a été (...)