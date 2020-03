Interview de Pascal Chamassian, tête de liste LREM dans les 11e et 12e arr. de Marseille

Les 15 et 22 mars prochains, les Français seront appelés aux urnes pour procéder au renouvellement des conseils municipaux. Ces élections, fondamentales pour la vie quotidienne, le sont aussi pour le mouvement associatif, tant sur le plan communal que national, étant donné leur impact sur la composition future du Sénat. À ce titre elles intéressent doublement les Français d’origine arménienne engagés pour la défense de leur culture, de leur mémoire au niveau local, mais également politique.

Des personnalités d’origine arménienne se présentent à cette échéance municipale. Pascal Chamassian, candidat tête de liste dans les 11e et 12e arrondissements de Marseille avec Yvon Berland (soutenu par LREM) a accepté de répondre à nos questions. Fondateur et responsable d’Amnésie Internationale, il est également directeur artistique de l’ensemble de danse et de musique ARTMENIA, et ex-président de la JAF et du CCAF Sud.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Comment se présente politiquement la situation dans votre arrondissement ?

Pascal Chamassian : La liste que je conduis dans 11e et 12e arrondissements, avec Yvon Berland et soutenue par LREM, se présente face à l’équipe sortante LR. Dans ces quartiers Est de Marseille, on observe aussi depuis plusieurs scrutins une poussée du RN.

Lors des législatives de 2017, j’étais cependant arrivé en tête au 1er tour avec 30% des voix face à ces deux listes, avant d’être victime au second tour du report du vote RN sur la députée sortante.

Aux dernières élections européennes, la liste LREM est encore arrivée en 2e position avec 22%. Dans ce scrutin municipal, je reste toutefois en position du challenger.

J’observe pendant cette campagne que la population rejette globalement la politique menée depuis de nombreuses années par ceux qui dirigent la ville depuis 25 ans. L’urbanisation massive et anarchique est un fléau qui a fortement dégradé la qualité de vie des habitants. Avec des conséquences néfastes sur la circulation, de stationnement, la qualité de l’air, et l’absence d’infrastructures publiques, de transports adaptés, d’écoles, de crèches…La sécurité et la propreté sont également des thèmes forts qui influeront sur le scrutin.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Quelles sont les trois propositions prioritaires de votre programme ?

Pascal Chamassian : La reconquête que nous portons est fondée sur deux piliers : Agir vite et Voir Grand. Avec des mesures à 100 jours, 1000 jours et à 10 ans, que nous évaluerons régulièrement.

Agir vite, c’est rétablir les fonctions vitales d’une ville aux urgences, en matière de sécurité, de propreté, de transport et de logement.

Voir Grand c’est l’ambition qui enjambe le mandat, celle de remettre Marseille à la place qui doit être la sienne au niveau national et international. Rendre ce territoire de nouveau attractif et accueillant pour les entrepreneurs , les investisseurs mais aussi les touristes et les visiteurs. Voir Grand c’est aborder ce grand tournant écologique dont les grandes métropoles ont besoin. Apaiser la ville et la rendre plus agréable à vivre.

L’éducation est le fil rouge de notre programme. A Marseille l’école publique est en grande souffrance. Nous allons mettre en place un grand plan pour l’école qui ira de la construction de nouveaux établissements, jusqu’au contenu et aux apprentissages.

Nous proposons une méthode Berland avec vraie rupture de la gouvernance, en se basant sur les compétences et la transparence.

Enfin sur mon secteur, nous souhaitons reconnecter l’Est de la vile à Marseille en réaménageant la Vallée de l’Huveaune. L’objectif majeur sera de rendre d’améliorer le cadre et la qualité de vie, en mettant fin à cette urbanisation sauvage et non maitrisée.

"La reconquête de #Marseille passera par notre secteur, celui des 11e et 12e arrondissements"

Retrouvez ma vidéo de présentation.

Avec Yvon Berland - #VoirGrand #AgirVite #Berland2020 #15&22mars pic.twitter.com/deYOUK7dx3 — Chamassian Pascal (@pchamassian) February 25, 2020

Nouvelles d’Arménie Magazine : Qu’apportera à la ville la victoire de votre candidat à la mairie de Marseille ?

Pascal Chamassian : Tout simplement nous souhaitons faire rentrer Marseille dans le 21e siècle à la place qui doit être la sienne, au rang des grandes métropoles européennes et mondiales. Nous voilons en finir avec ce fatalisme marseillais, et le « c’est normal, c’est Marseille… ». Le président de la République disait récemment que la France ne gagnera que si Marseille gagne. C’est notre ambition, en faisant de cette fierté méditerranéenne un moteur, un levier. Yvon Berland qui a tant fait pour ce territoire en tant que médecin, professeur, doyen de faculté, et président d’université est l’homme de la situation. Il conjugue au présent et au futur Autorité, Humanité et Respect. Il est entouré de formidable talents dans son équipe laquelle j’appartiens. Avec une formidable envie d’agir et de servir.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Qu’est-ce qui vous a poussé à présenter votre candidature ?

Pascal Chamassian : Tout d’abord, cela fait maintenant une dizaine d’années que je suis engagé politiquement dans ma ville et notamment dans ces quartiers Est de la Ville. Vous le savez, j’ai rejoint Emmanuel Macron en 2016, j’ai été candidat aux élections législatives en 2017 avec lui, et je soutiens toujours son action et souhaite sa réussite. A Marseille, je suis parmi ceux qui ont sollicité le Pr Yvon Berland pour qu’il accepte de porter notre candidature. Après son investiture le 9 décembre, j’ai moi-même postulé pour conduire notre liste sur les 11e et 12e arrondissements qui compte 120 000 habitants et j’ai donc eu l’honneur d’être investi.

Nouvelles d’Arménie Magazine : Avez-vous, durant votre campagne, croisé des électeurs d’origine arménienne ? Et comment cela se passe-t-il, en particulier lorsqu’ils ne sont pas de votre bord politique ?

Pascal Chamassan : Oui bien évidemment, que je rencontre nos amis d’origine arménienne qui me connaissent bien, notamment grâce aux actions que je mène depuis 30 ans pour notre communauté. Qu’il s’agisse de mon engagement pour la culture arménienne et plus généralement pour la cause arménienne, ils sont très nombreux à m’identifier. Est-ce qu’ils m’apprécient tous pour autant ? Est-ce qu’ils vont tous voter pour moi ? Je n’aurais surtout pas la prétention de répondre par l’affirmative. On est avant tout dans un débat républicain, lors de ces élections municipales, et chacun a ses convictions. Les Français d’origine arménienne comme les autres.

Après je pense que ceux qui me côtoient et ont pris la peine de se renseigner ont pu mesurer la force de mon engagement et de la sincérité de mes convictions. Si cela peut les aider à valider leur choix en votant pour moi le 15 mars, je leur en serai reconnaissant.

Propos recueillis par Claire Barbuti