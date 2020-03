Nikol Pashinyan a rendu visite à Nazeli Khachatryan, 13 ans, brutalement battue

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a rendu visite à la résidente de Gyumri Nazeli Khachatryan, 13 ans, brutalement battue, qui est soigné dans l’unité de soins intensifs du centre médical « Surb Astvatsamayr ».

« Beaucoup d’entre nous ont été attristés par la nouvelle de la fille et de sa mère assassinée, mais admettons que cette fille et sa mère ont également été victimes de l’opinion selon laquelle la violence en général, et la violence contre les femmes en particulier, peut être justifiée », a-t-il déclaré.

Une mère et sa fille mineure ont été rouées de coups à Gyumri le 5 mars. La femme est décédée et la fille est dans un état critique.