Martine Vassal accueillie à l’école Khatchadour Abovian

MARTINE VASSAL ACCUEILLIE A L’ECOLE KHATCHATOUR ABOVIAN

Riche de ferveur et d’émotion, l’événement avait mobilisé les 200 élèves de l’école Abovian, les enseignants, le Conseil d’administration et son président Karen Kurshudyan pour accueillir ce samedi 7 mars, Martine Vassal, présidente du Département et de la Métropole.



Candidate investie par les Républicains (LR) pour l’élection à la Mairie de Marseille, Martine Vassal avait mis sa campagne entre parenthèses pour cette visite protocolaire placée sous le signe de l’amitié et de l’éducation. C’est en tant que présidente du Département que cette visite a eu lieu.

Accueillie chaleureusement dans la cour de la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs située sur l’avenue du Prado à Marseille, la présidente savourait l’instant et prenait plaisir à saluer ses nombreux amis présents.



Au premier rang se trouvaient Robert et Simon Azilazian, qui avaient organisé la venue de la présidente avec bienveillance et efficacité.

Etaient également présents Khatchig Yilmazian, le chef d’orchestre et maestro de la Chorale Sahak-Mesrop, Aurore Bruna, ancienne présidente du CCAF Région Sud, colistière sur les listes de Martine Vassal dans les 9e & 10e arrondissements aux cotés de Guy Tessier et de Lionel Royer-Perreaut, ainsi que de nombreuses personnalités du Conseil de la Cathédral, Lusine Melikyan, Directrice générale de l’association « Altitude 5165 » à Etchmiadzin, Karen Kurshudyan, Ara Khatchadourian, le sportif de l’extrême et Patrick Kaiserlian, le célèbre bijoutier-joaillier de Marseille qui sera le prochain parrain d’honneur de l’école Abovian, entre autres.



Dans l’arrière cour de la Cathédrale, les enfants et les nombreux parents avaient pris place devant l’imposant Centre culturel Sahak-Mesrop, qui regroupe l’école Abovian pour accueillir la présidente dans une ambiance joyeuse.



Comme le veut la tradition, l’hôte d’honneur Martine Vassal, jamais loin de ses racines arméniennes, qu’elle porte fièrement, a partagé le pain et le sel en signe de bienvenue sous les applaudissements de l’assistance.

Après cette cérémonie, en compagnie de Karen Kurshudyan, la présidente a visité les différentes classes de l’école en découvrant les nombreuses activités proposées (cours de danse, d’échecs, de peinture et bien entendu l’apprentissage des langues française et arménienne).

Durant la visite le président a rappelé le succès grandissant de l’école bi-hebdomadaire, ouverte uniquement les mercredis et les samedis offrant ainsi aux enfants des primo-arrivants l’occasion de pouvoir s’intégrer au mieux dans la société française.



Réunis dans la grande salle Tcherpachian du centre culturel, la présidente a écouté avec une vive émotion les enfants interpréter en chœur des chansons en arménien.



Les bras chargés de fleurs, d’un tableau peint par un jeune élève et du tee-shirt de l’école, Martine Vassal était visiblement heureuse de sa présence et touchée par cet accueil familial et chaleureux.

Dans son discours de bienvenue Karen Khurshudyan a annoncé officiellement la signature ce jour d’une Convention entre le Département et l’école Abovian. Suite à cette convention, de fait, l’école est désormais une association conventionnée. Tous les élèves collégiens du département qui bénéficient de la carte des « Collégiens de Provence » d’une valeur de 150 € offerte par l’institution pourront débiter 70 € de ce montant, afin de régler leur cotisation annuelle à l’école Abovian dès la rentrée prochaine et ainsi participer aux ateliers proposés.



Les nombreux parents ont longuement applaudi l’initiative, avant que tous les enfants entourent dans une immense mêlée de tendresse et d’amour Martine Vassal.

Devant ces vrais moments de vie, sans posture, la présidente, devenue un temps femme et maman, échangeait des étreintes fortes et emplies de tendresse avec ces charmants enfants débordants de joie.

Alain Sarkissian