L’Arménie envoie un khatchkar en cadeau au Musée de la Bible à Washington

L’Arménie a offert un khatchkar au Musée de la Bible aux États-Unis.

« Ce magnifique Khatchkar sculpté sur de la pierre de tuffe vient d’arriver d’Arménie en cadeau du peuple arménien au musée de la Bible des États-Unis », a déclaré l’ambassadeur d’Arménie aux États-Unis, Varuzhan Nersisyan, dans un article sur Facebook.

Le khatchkar est une réplique de l’œuvre du sculpteur arménien célèbre Momik du 14e siècle et deviendra une exposition permanente au musée de la Bible.

Le 16 décembre, au Saint-Siège d’Etchmiadzine, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a reçu la délégation du Musée de la Bible à Washington dirigée par M. Jeffrey Kloha, conservateur en chef au Museum of the Bible.

Lors d’une réunion avec Sa Sainteté Karekin II , Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, les représentants du musée ont révélé leur intention d’organiser une exposition intitulée « Le souffle de Dieu » consacrée à la Bible arménienne et à l’art de l’Église arménienne.