La question de l’élimination des déchets de l’énergie solaire n’est pas discutée au niveau de l’État en Arménie

« La question de l’élimination des déchets des appareils usés des stations solaires, des batteries et des autres déchets d’énergie solaire n’est pas examinée au niveau de l’État en Arménie » a déclaré Victoria Burnazyan, coordinatrice de la branche jeunesse de l’ONG « EcoLur », lors de l’atelier « Environnement, climat et énergie durable dans le Caucase du Sud » qui s’est tenu à Tbilissi.

L’expert a attiré l’attention sur le fait que l’Arménie a un grand potentiel pour l’énergie solaire : la valeur annuelle moyenne de l’apport d’énergie solaire pour 1 mètre carré de surface horizontale est de 1720 kWh /. Un quart du territoire de la république dispose de ressources en énergie solaire d’une intensité d’au moins 1850 kWh / m2 par an. Dans cette optique, il est prévu de construire une centrale solaire photovoltaïque à l’échelle industrielle d’une puissance de pointe de 55 MW dans le village de Masrik, région de Gegharkunik. Elle sera suivie de la construction de cinq stations supplémentaires d’une capacité totale de 60 MW. Pendant ce temps, au stade de la mise en œuvre de ce projet, il y a un conflit d’intérêts. Ainsi, pour la construction de Masrik 1, les terres agricoles de trois villages - Mets Masrik, Masrik et Arpunk - ont été reconnues comme un bien public exceptionnel. Pendant ce temps, les résidents locaux expriment leur mécontentement, car des terres agricoles et arables de haute qualité ont été prises.

Le problème est que la question de l’élimination des déchets des appareils usagés des stations solaires, des batteries et des autres déchets d’énergie solaire n’est discutée au niveau de l’État par aucun des départements responsables. Dans le même temps, comme le note Victoria Burnazyan, le gouvernement arménien a l’intention d’augmenter la part de la production d’énergie solaire jusqu’à 10% d’ici 2026, ce qui signifie que nous aurons 1,2 milliard de kWh de production d’énergie solaire, ce qui nécessite une capacité totale de 700 MW de centrales solaires, y compris les centrales autonomes. Au fil des ans, les écologistes arméniens ont tenté d’attirer l’attention des autorités responsables sur la situation qui s’est produite à la suite du développement du secteur des centrales hydrauliques. Avec la participation d’EcoLur, une étude de 125 petites centrales hydroélectriques opérant dans la république d’Arménie a été menée, à la suite de laquelle un certain nombre de problèmes ont été identifiés. En particulier, le non-respect du ruissellement environnemental ; manque de normes et d’exigences pour l’équipement des centrales, la réduction de la biodiversité fluviale ; la construction de centrales aux sources maternelles formant le cours d’eau des rivières. Victoria Burnazyan a attiré l’attention sur le fait que 189 petites centrales hydroélectriques d’une capacité totale de 375 MW étaient déjà construites dans la république d’Arménie. En 2019, elles ont produit 980 825 762 kWh d’électricité, soit 12,8% de toute l’électricité produite dans le pays. Selon le concept hydroélectrique arménien, d’ici 2036, la capacité totale des centrales hydroélectriques devrait être de 400 MW. Entre-temps, compte tenu de la construction prévue de 26 autres centrales d’une capacité totale de 59 MW, la limite de 400 MW a déjà été dépassée.