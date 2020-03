La compagnie du rail prend des mesures pour empêcher la propagation du coronavirus

Sur les chemins de fer du Caucase du Sud, des mesures sont prises pour empêcher la propagation du coronavirus.

Selon les informations diffusées depuis le début de cette semaine, un certain nombre de mesures prioritaires ont été prises dans la compagnie des chemins de fer du Caucase du Sud (SCR) pour empêcher la propagation du coronavirus . Tous les employés travaillant avec des passagers (guides, caissiers, préposés dans les gares, conducteurs de trains internationaux) reçoivent des masques médicaux, des gants de protection et des antiseptiques.

Les locaux de la gare sont ventilés et désinfectés par des moyens spéciaux. De plus, dans les gares, des chambres pour les passagers et les employés présentant des signes de malaise ont été attribuées, les passagers sont informés par voie audio des mesures préventives.

Un briefing ciblé des employés est effectué quotidiennement, ils reçoivent des instructions pour la prévention des infections à coronavirus.

Comme l’a souligné le directeur général de CJSC SCR Alexei Melnikov, la société prend des mesures pour maximiser la protection de ses employés et passagers.

« Le chemin de fer est un objet stratégique, et nous devons assurer son fonctionnement ininterrompu et sûr en coopération avec les organismes publics, le ministère de la Santé », a souligné le chef du SCR.

South Caucasus Railway CJSC est une filiale à 100% de Russian Railways OJSC et assure la gestion des concessions des chemins de fer arméniens.

L’infrastructure ferroviaire de l’Arménie a été transférée à la direction de la concession de SCR CJSC conformément à l’accord de concession signé le 13 février 2008. La période de gestion de la concession est de 30 ans avec le droit de prolonger de 10 ans. Pour rappel, à ce jour, un patient atteint de coronavirus a été identifié en Arménie ; son état est jugé bon, il n’a pas de température ou symptôme. 31 autres citoyens sont isolés dans le Golden Palace Hotel cinq étoiles. Tous les citoyens isolés reçoivent tout le nécessaire, y compris la nourriture et l’accès à Internet.