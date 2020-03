Selon un sondage la corruption en Arménie a considérablement diminué

Plus de 49% des personnes interrogées en Arménie considèrent que le système judiciaire du pays est l’institution la plus corrompue. En témoignent les résultats du sondage « Opinion publique des ménages arméniens sur la corruption », mené par Transparency International, avec l’aide de l’USAID et du CRRC Arménie.

Comme la représentante de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en Arménie, Deborah Grieser, a déclaré lors d’une réunion avec des journalistes, les citoyens du pays considéraient que les médias occupaient la deuxième place en termes de corruption, et le parquet est en troisième place.

Dans le même temps, selon une enquête, les gens considèrent aujourd’hui le gouvernement dirigé par le Premier ministre comme l’organe le plus non corrompu du pays. Le Premier ministre a obtenu la note la plus élevée - près de 75% des répondants, et le président et son personnel - 57%.

Lorsqu’on leur a demandé quel secteur public en Arménie était le plus corrompu, 39,7% des sondés ont répondu qu’il s’agissait des soins de santé, 63% ont considéré les services municipaux (transports, services sanitaires, services de permis de construire).

En ce qui concerne le niveau de corruption qui prévaut dans le pays après la « révolution de velours », seulement 36% ont noté que la corruption est encore très répandue dans le pays, 46,5% ont noté qu’elle n’est pas très répandue en Arménie, et 7,5% ont déclaré qu’il y avait pas de corruption dans le pays. Dans le même temps, 83,7% des personnes interrogées pensent que la corruption régnait partout avant le changement de pouvoir.

Près de la moitié des personnes interrogées (43%) ont noté que la corruption est plus courante chez les fonctionnaires de rang intermédiaire, et 26% ont déclaré qu’elle se manifestait plus souvent lorsqu’il s’agissait de petits fonctionnaires. 16% des répondants n’ont pas exclu la présence de corruption dans les échelons supérieurs du pouvoir. Fait intéressant, une enquête précédente en 2010 a montré que 49% des personnes interrogées pensaient que la corruption était particulièrement répandue dans les échelons supérieurs, 26% qu’elle était caractéristique des cercles moyens et 6% qu’elle était la plus courante parmi les fonctionnaires de rang inférieur.

Dans le même temps, la corruption en tant que phénomène est considérée comme l’un des problèmes les plus graves par 90% des personnes interrogées, 36,5% l’ont trouvé suffisamment grave, 25,3% ont pensé que ce n’était pas un si gros problème aujourd’hui. 16,8% ont déclaré que les gens étaient poussés à la corruption par le fait que la majorité des citoyens du pays ne respectaient pas les lois, et 14,2% estimaient que tout le problème était l’imperfection de la législation, 12,3% ont déclaré que la pauvreté poussait les gens à la corruption. .

Au cours de l’événement, Arsen Manukyan le conseiller du vice-premier ministre Mher Grigoryan a souligné que le gouvernement menait une lutte cohérente contre la corruption. « De telles enquêtes peuvent nous aider à attirer l’attention sur des aspects importants de la lutte contre la corruption. En 2019, nous avons fait des progrès significatifs dans ce domaine. Le gouvernement a élaboré une stratégie de lutte contre la corruption pour les 3 prochaines années, et une commission a été formée Certains de nos citoyens estiment que les conséquences de la corruption doivent être combattues, mais il n’est pas si nécessaire de détruire les racines de ce phénomène », a souligné Arsen Manukyan. Il a dit que pour cela, il est nécessaire de mener des discussions dans les écoles et les universités, où les adolescents auront une explication sous une forme accessible que la corruption c’est des jardins d’enfants et des écoles délabrés, des routes en mauvais état, de vieux hôpitaux, des impôts impayés, etc.

« Nous pensons que des programmes de télévision devraient également être lancés, dans lesquels, dans le cadre des discussions, ils parleront des dangers de la corruption et de son impact négatif sur la qualité de la vie humaine. Nous pensons que tout doit être fait pour que notre Le public comprend une fois pour toutes qu’il est nécessaire de lutter contre ce phénomène. Notre coopération avec le public dans ce domaine est très importante », a conclu Arsen Manukyan.

Il convient de noter que l’enquête a également abordé des questions d’administration publique. Les plus grands défis de l’administration publique 26,4% des sondés ont considéré que les nominations au personnel avaient échoué et 14% le manque d’expérience. 82% des personnes interrogées pensent qu’après avril-mai 2018, le montant des pots-de-vin dans le pays a considérablement diminué.

En ce qui concerne les médias, la chaîne de télévision la plus digne de confiance parmi les répondants était « Shant » avec 30%, la deuxième place était occupée par la chaîne de télévision « Armenia » avec 18,3%, « Public TV Channel of Armenia » avec 13,8%.

L’enquête a impliqué 1 500 personnes selon le principe de l’échantillonnage aléatoire. Tous les sondés étaient des adultes.