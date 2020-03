Les femmes de l’Armée de défense de l’Artsakh récompensées par l’Union des combattants volontaires de l’Artsakh par des fleurs et des prix

Le 7 mars à l’occasion de la Journée internationale de la Femme, à Stepanakert, les femmes militaires de l’Armée de l’Artsakh furent récompensées par des prix et des fleurs par l’Union des combattants volontaires de l’Artsakh. Information communiquée par le ministère de la Défense de la République de l’Artsakh (Haut-Karabagh).

Lors de la cérémonie de remise des prix, le colonel Stepan Gevorgyan et Edouard Khatchatryan l’un des responsables de l’Union des combattants volontaires de l’Artsakh a salué le rôle important des femmes au sein de l’Armée arménienne. Un rôle de soutien essentiel aux soldats Arméniens. Chacune d’elles reçurent des fleurs et une somme d’argent en reconnaissance de leur rôle au sein de l’Armée de Défense de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan