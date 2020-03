Création d’un cercle d’amis de la république d’Artsakh à Chypre

Vendredi 6 mars, un événement a été organisé par le Comité national arménien de Chypre, dans le hall Shoe Factory, rue Ermou, sur la « Ligne verte » à Nicosie, au cours de laquelle la fondation du Groupe des amis d’Artsakh ( Nagorno-Karabagh) a été annoncé, qui comprend des politiciens, des parlementaires, des universitaires et des journalistes. Étaient présents à l’événement la vice-ministre des Affaires étrangères de la République d’Artsakh Armine Aleksanyan et le président du Comité national arménien d’Europe Kaspar Karampetian, qui s’est adressé à l’événement.



Étaient également présents des dirigeants et des représentants de partis politiques chypriotes grecs, ainsi que l’archevêque de l’Église arménienne de Chypre Khoren Doghramadjian, le représentant arménien à la Chambre des représentants Vartkes Mahdessian et des représentants de partis et d’organisations de la communauté arménienne.



Dans son discours, le président du Comité national arménien de Chypre, Hagop Kazandjian, a expliqué les raisons de la création du Groupe des amis d’Artsakh et a annoncé les noms de ses membres.

L’événement comprenait un programme culturel et a été suivi d’une réception.