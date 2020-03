Un documentaire sur les tapis arméniens

TISSÉ DANS LE TEMPS

Un documentaire de Shushan Minasian

Tissé dans le temps parle de Hratch Kozibeyokian, qui est u restaurateur de troisième génération, designer et collectionneur de tapis arméniens. L’un des rares experts du tapis arménien au monde, il cherche à préserver l’ancien patrimoine national, qui est au bord de l’extinction. Ces pièces d’art folklorique centenaire sont le passé de Hratch Kozibeyokian, la culture et la raison même de l’existence. C’est cet artisanat qui a aidé sa grand-mère à survivre aux épreuves du génocide arménien 1915 et à poursuivre leur ligne familiale. Ce documentaire culturel raconte l’amour le plus authentique, éternel et inconditionnel.