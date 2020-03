Avertissement de l’UE aux migrants en Turquie : « La frontière avec la Grèce n’est pas ouverte »

Zagreb, 6 mars 2020 (AFP) - Le chef de la diplomatie de l’UE a appelé

vendredi les migrants et les réfugiés poussés à quitter la Turquie à ne pas se

rendre à la frontière avec la Grèce « car elle n’est pas ouverte »,

contrairement à ce qui leur est dit.

"Je veux envoyer un message clair : n’allez pas à la frontière. La frontière

n’est pas ouverte", a déclaré Josep Borrell dans un message à l’adresse des

migrants après une réunion des ministres des affaires étrangères à Zagreb.

Plusieurs milliers de réfugiés et de migrants ont afflué à la frontière

après la décision du président turc Recep Tayyip Erdogan de leur ouvrir la

frontière de la Turquie, qui leur était fermée depuis 2016.

L’afflux a réveillé en Europe le souvenir de la crise migratoire de 2015.

La Grèce a bloqué sa frontière et demandé à ses partenaires de l’UE de lui

venir en aide.

La police grecque a utilisé vendredi des gaz lacrymogènes pour repousser

les migrants qui ont tenté de passer.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont réitéré la condamnation

de "l’utilisation par la Turquie de la pression migratoire à des fins

politiques« . »Si quelqu’un vous dit que vous pouvez y aller parce que la frontière est

ouverte et que vous pouvez aller librement en Grèce ou à Chypre, ce n’est pas

vrai« , a martelé Josep Borrell. »Evitez une situation dans laquelle vous pourriez être en danger. Evitez

une escalade de la crise. Évitez de vous déplacer vers une porte fermée et ne

dites pas aux gens qu’ils peuvent y aller parce que ce n’est pas vrai", a-t-il

insisté.