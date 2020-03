L’Arménie est un territoire vulnérable au changement climatique

Selon le scénario du changement climatique, compte tenu des émissions persistantes, d’ici 2100, la température mondiale moyenne augmentera de 2,9°C à 3,4°C par rapport à l’ère préindustrielle. Selon l’Organisation météorologique mondiale, les vagues de chaleur, qui sont devenues les phénomènes météorologiques les plus meurtriers en 2015-2019, ont affecté tous les continents et ont conduit à de nombreux nouveaux records de température.

Entre 2015 et 2019 dans le monde, il y a eu une augmentation constante des niveaux de dioxyde de carbone ( CO 2 ) et d’autres principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère à de nouveaux niveaux record. Dans le même temps, le taux de croissance des niveaux de CO 2 est presque 20% plus élevé que le taux de croissance des cinq années précédentes. Selon les estimations des experts, pour la période 2030-2050 (par rapport à 1980-1999), la température dans le Caucase du Sud devrait augmenter de 1 à 2°C. La coordinatrice d’ONG EcoLur, Victoria Burnazyan, a noté que l’Arménie est un territoire vulnérable en termes de changement climatique.

D’une part, l’influence de l’Arménie sur le système climatique mondial est insignifiante : la part du pays dans les émissions mondiales de dioxyde de carbone n’est que de 0,014%. Pendant ce temps, l’augmentation de la température dans la république d’Arménie dépasse la moyenne mondiale (1,1°C), s’élevant à 1,23°C de 1929 à 2016. De 1935 à 2016, l’Arménie a enregistré une diminution des précipitations annuelles moyennes de 9%, et en 1975-2016 le nombre de phénomènes hydrométéorologiques dangereux (sécheresse, gel, grêle, etc.) a augmenté de 20% par rapport à 1961-1990.

Les experts notent : la dégradation des terres est l’une des pires conséquences du changement climatique. 77,4% du territoire arménien est menacé de désertification et seulement 22,6% du territoire n’est pas touché par ce processus. En 1990-2010, les stocks de carbone accumulés dans la biomasse des forêts en Arménie sont passés de 17 millions de tonnes à 13 millions de tonnes. Cela signifie qu’au cours de cette période, une grande masse de forêt a été abattue. Selon certains rapports, les zones forestières en Arménie sont passées de 11,2% à peine entre 7 et 10%. En termes de changement climatique, la superficie forestière optimale pour l’Arménie est de 20,1%. Ainsi, il est nécessaire de planter en plus 270 000 ha de forêt, et de manière optimale - 600 000 ha. Selon les prévisions de la troisième communication nationale de l’Arménie sur le changement climatique, d’ici 2030, le débit des rivières dans la République diminuera de 11,9%, d’ici 2070 de 24%, et d’ici 2100 de 37,8%. D’ici 2030, les zones agro-climatiques se déplaceront de 100 m, et en 2100, de 200 à 400 m. Les rendements devraient également diminuer en raison de températures plus élevées, de moins de précipitations et d’une plus grande évaporation de la surface du sol. Il y aura également un besoin en eau d’irrigation supplémentaire, qui sera d’environ 202 millions de mètres cubes. Selon les estimations des experts, une baisse de la productivité et de la dégradation des terres agricoles est attendue ; les superficies des pâturages alpins et subalpins diminueront respectivement de 19 et 22%, semi-désertiques et steppes des prés - de 17%.

En raison des changements climatiques, les écosystèmes forestiers souffriront des incendies, des maladies et de la reproduction massive des ravageurs, ce qui pourrait entraîner la mort des forêts arméniennes à une échelle de 14 000 à 17 000 hectares d’ici 2030.

Ces données ont été produits sur la base de l’atelier « Besoins et opportunités d’adaptation au changement climatique dans le Caucase du Sud », qui s’est tenu à Tbilissi le 27 février.